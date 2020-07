‘HICIMA MU JE IZMASAKRIRAO TIJELO’; Kraj suđenja Stobrečaninu za brutalno ubojstvo Ante Prnjaka: Ispalio je u njega 14 metaka

Prema Berishinim navodima, pokojni Prnjak je navodno išao toliko daleko u svom zastrašivanju da ga je fizički maltretirao pred obitelji

Na Županijskom sudu u Splitu došao je kraj suđenju 29-godišnjem Stobrečaninu Liridonu Berishi koji je optužen za teško ubojstvo na okrutan i podmukao način. Riječ je o ubojstvu bivšeg vojnika Ante Prnjaka kojega je u kolovozu 2018. godine Berisha izrešetao sa 14 metaka iz kalašnjikova na napuštenom mjestu na TTTS-u, piše Slobodna Dalmacija. Nakon vojničke karijere Prnjak se “bacio” u narkokarijeru te je splitskoj policiji bio poznat po dilanju droge.

“Žao mi je, stvarno mi je žao. Ostajem pri svojoj ranije danoj obrani i ne želim odgovarati na pitanja”, kazao je Berisha na sudu. Nakon uhićenja, mladić se branio šutnjom pred policijom i Županijskim odvjetništvom, međutim, onda je pred zamjenicom Julijanom Stipišić iznio obranu. Rekao je da ga je pokojni Prnjak maltretirao i zlostavljao više od dvije godine te da je sve počelo tako što mu je dao drogu u vrijednosti oko 2000 eura za koju mu on nije odmah dao novac. Ispričao je da je dug zbog visokih lihvarskih kamata porastao na 50.000 eura te da je on vraćao koliko je mogao, ali da ni to nije bilo dovoljno.

PRNJAKOV TETAK ZAVRŠIO U ĆELIJI S UBOJICOM: Vjeruje da je Prnjak upao u kriminal zbog bolesnog sina i da je moguće da ga Berisha nije ubio

Prnjak od Berishe tražio da likvidira Antu Vučka?

Prema Berishinim navodima, pokojni Prnjak je navodno išao toliko daleko u svom zastrašivanju da ga je fizički maltretirao pred obitelji. Na dan ubojstva Berisha i Prnjak su se vozili Prnjakovim automobilom i konzumirali kokain. Kada su malo nakon 22.30 sati došli na TTTS, prema Berishinoj priči, Prnjak je iz automobila izvadio svoju automatsku pušku kalibra 7,62 mm i od Berishe tražio da likvidira Antu Vučka.

Zauzvrat, on će njemu oprostiti dug, ispričao je Berisha. Inače, Vučak je jedan od optuženih u slučaju zločinačke organizacije na čelu sa Željkom Rajićem koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru. Berisha je pristao na to da likvidira Vučka u zamjenu za oprost duga, a kada mu je Prnjak dao kalašnjikov u ruke, Berisha je u njega ispalio 14 metaka.

NOVE INFORMACIJE O LIKVIDACIJI SPLITSKOG DILERA: Njegov ubojica imao je pomagača, donio mu je kanistar s benzinom

‘Pokojni je patio, riječ je o podmuklom ubojstvu’

Sudska vještakinja prof. dr. Marija Definis Gojanović u svom je svjedočenju ponovila ono što je navela u vještačenju, a to je da ne može govoriti u kojem je položaju žrtva bila u trenutku pucanja.

“Za mene je svejedno je li žrtva stajala, klečala, ležala… Mogu reći da je za četiri prostrijelne rane leđa u odnosu na cijev oružja bio okrenut leđima isto kao i pri rani desne natkoljenice i dvije rane zatiljka. Nemoguće je odrediti redoslijed ozljeđivanja, no smrt je nastupila vrlo brzo…”, prenosi Slobodna Dalmacija svjedočenje vještakinje.

Branitelj Željko Gulišija je kazao da je vještakinja balistike rekla da kalašnjikov ispaljuje 10 metaka u sekundu u rafalu, a s obzirom na to da je broj ispaljenih metaka 14, ubojit rafal ispaljen je sekundu i pol. Na tu konstataciju je vještakinja navela da “koliko god rafal bio kratak i time vrijeme ranjavanja te je smrt bila trenutna, ona je ipak imala svoje trajanje koje za žrtvu nije bilo kratko kako se nama čini pa makar trajalo i jednu sekundu”.

U završnoj riječi, zamjenica županijskog državnog odvjetnika ostala je pri tome da je riječ o teškom ubojstvu počinjenom na okrutan i podmukao način jer je hicima izmasakrirao tijelo. Isto tako, navela je da je Berisha cijelo vrijeme postupao promišljeno i razumno te da je bio svjestan da Prnjaka može ubiti rafalom, no da je u njega pucao iz blizine.

Berishin odvjetnik je u svojoj završnoj riječi rekao da se tu ne radi o ubojstvu na mah i da žrtva nije patila jer je 14 hitaca ispaljeno u roku sekunde i pol poslije čega je pokojni izgubio svijest. Kako navodi Slobodna Dalmacija, Liridon Berisha će svoju kaznu saznati u ponedjeljak.

UBOJICA ANTE PRNJAKA OTKRIO SVOJU STRANU PRIČE: ‘Dao mi je pušku da likvidiram nekog drugog kako bi mi oprostio dug…’