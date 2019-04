HICEM U GRUDI UBIO DJEVOJKU: ‘Iako nije htio upucati Anicu, kakvu bismo poruku poslali da smo ga oslobodili kazne?!’

U obrazloženju presude Bruni Bajriću, koji je iz nehaja usmrtio vlastitu djevojku, stoji da je lakomisleno smatrao kako se ništa neće dogoditi kada je uzeo pištolj

Danas je 25-godišnji Bruno Bajrić nepravomoćno osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog toga što je 2016. godine iz nehaja usmrtio vlastitu djevojku Anicu Curić (22) hicem u grudi iz pištolja Mauser kalibra 9 mm u stanu u Slavonskoj ulici u Splitu, lakomisleno misleći kada je uzeo pištolj da se neće ništa dogoditi, zaključio je splitski Županijski sud. U obrazloženju presude implicitno stoji da iako Bajrić nije želio ubiti Anicu, ipak ga sud nije mogao osloboditi jer se time ne bi poslala dobra poruka.

“Nije bilo dovoljno dokaza za zaključak da je u pitanju kazneno djelo ubojstva s neizravnom namjerom. To bi značilo da je bio svjestan da može usmrtiti Anicu i prihvatio je to. Sudsko vijeće smatra da je u ovom slučaju riječ o nehaju, odnosno da je optuženi Bajrić uzeo pištolj u ruku lakomisleno smatrajući da neće doći do ovakvog ishoda”, pojasnio je sudac Vladimir Živaljić, piše 24sata.

Bili su u sretnoj ljubavnoj vezi

Sudac je opisao kako su Bajrić i Anica bili u vezi tri godine. Kobne večeri su kao i inače prošetali te došli u Bajrićev stan u kojem živi s roditeljima i otišli u njegovu sobu. Oko 23 sata, kada se djevojka spremala otići, s udaljenosti između 60 cm i jednog metra povukao je obarač i pogodio je jednim hicem u lijevu stranu grudi.

“Nikakvih dokaza nemamo da je pristao na ubojstvo s neizravnom namjerom, na takvu posljedicu, dapače. Nikakav razlog nema za tako nešto: iz iskaza njene braće, roditelja mladih, njenih prijateljica, jasno je da su bili u vezi u kojoj nikad nije bilo incidenta, svađe. Svaku slobodnu minutu su provodili zajedno, a čak i dok je optuženi bio na obuci u Poljskoj, stalno su bili u kontaktu. Planirali su zajednički život. A dok su drugi i vidjeli neke razlike između njih, oni ih nisu vidjeli, to je jednostavno u suprotnošću sa zaljubljenošću”, rekao je Živaljić.

Iako je obrana tražila da Bajrića oslobode kazne jer ga posljedice nesreće teško pogađaju, predsjednik sudskog vijeća nije prihvatio takav prijedlog. “Pištolj je bio u sobi, s metkom u cijevi, iako je i oružje bilo sadržaj njihovog druženja, ipak je izložio djevojku napunjenom i otkočenom pištolju. Kakvu bi poruku poslali da smo ga oslobodili kazne?!”, retorički je upitao Živaljić kojemu nije bilo drago što se Bajrić nije pojavio na proglašenju presude.