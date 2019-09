HEROJSKI ČIN OSOBLJA I GOSTIJU ZADARSKOG KAFIĆA: Spašavali su vozača koji je sletio s Puntom u more

Muškarac je sletio automobilom u more u Zadru

Danas, nešto prije 11 sati u more sletio jedan 43-godišnji zadarski vozač. Kako piše Zadarski, do nesreće je došlo na kišom natopljenom kolniku Trpimirove obale, kod posljednje krivine prije “Maraske”. Vozač je s “Puntom” sletio u more i završio na krovu.

Srećom, vozač automobila je zadobio samo lakše ozljede. Osoblje i posjetitelji lokalnog kafića “Barka” odmah su reagirali i izvukli vozača iz automobila.

Auto izvukli dizalicom

Ubrzo je na mjesto događaja stigla policija i Hitna pomoć koja mu je pružila liječničku pomoć. Zadarska policija je najavila da će poslati dizalicu koja će “Punto” izvući iz mora.