HAMIDOVIĆI BILI NA SUPROTNIM STRANAMA U ZAVADI: Pablo pucao na žrtvu zbog duga za autodijelove, Denis ju branio

Započelo je suđenje Pablu (za pokušaja ubojstva) i Denisu Hamidoviću (za dovođenje života u opasnost) zbog pucnjave koja se u rujnu 2018. dogodila na raskrižju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu u kojoj je ranjen Renato Hrustić

U ponedjeljak se na zagrebačkom Županijskom sudu 34-godišnji Pablo Hamidović izjasnio nevinim u sudskom procesu koji se vodi protiv njega i njegovog 26-godišnjeg prezimenjaka Denisa zbog pucnjave u Vukovarskoj ulici u rujnu 2018. Pabla terete za pokušaj ubojstva Renata Hrustića, dok je Denis, koji se nalazi u mađarskom istražnom zatvoru, optužen za dovođenje života u opasnost, piše 24sata.

Razmirice zbog automobila

Hamidovići su u toj, umalo kobnoj, razmirici bili na suprotnim stranama, a inače obojica žive u Budimpešti. Pablo je, prema optužnici, pucao u Hrustića 21. rujna u 20:30, nakon što ga je ovaj udario šakom u glavu. Slučajno su se sreli u Heinzelovoj ulici, da bi se automobilima ganjali do raskrižja Vukovarske i Držićeve, gdje su obojica stala zbog crvenog svjetla na semaforu. Hrustić je izašao iz svog auta i tražio od Pabla da spusti prozor te ga udario šakom u glavu, nakon čega je Pablo zapucao i pogodio ga u natkoljenicu. Iz Hrustićeva auta je tad izašao Denis te ispalio nekoliko hitaca prema Pablovom vozilu te na kraju ranjenog Hrustića odvezao u Kliniku za traumatologiju.

Obojica Hamidovića su se u istrazi branila šutnjom, no doznalo se da su motiv napada bile financijske razmirice. Naime, Hrustić je istražiteljima priznao da je Pablo njega okrivio zato što mu je netko u prosincu 2017. u Italiji razbio prozore na autu. Početkom 2018. netko je ukrao Hrustićev auto ispred kuće u Matuljima.

“Kako je automobil bio u kvaru, pretpostavljao sam da ga je morala odvući neka vučna služba. Tražio sam da mi kažu tko im je naložio da odvuku automobil i oni su mi rekli da iza svega stoji Pablo Hamidović. Nakon toga sam ga nazvao i zatražio da mi vrati vozilo. Rekao sam mu i da sam krađu prijavio policiji. Vozilo mi je nekoliko dana nakon toga vraćeno, no nedostajali su mu neki dijelovi vrijedni 2500 eura. Tražio sam Hamidovića da mi nadoknadi štetu, no on je to odbio. Tražio je da ja njemu nadoknadim štetu na njegovu BMW-u”, posvjedočio je Hrustić.

Žrtvina verzija priče

Priznao je da je kobne večeri u Zagrebu htio doći do Hamidovićevog broja telefona kako bi s njim dogovorio povrat novca. No, Hamidović je zapucao, iako ga Hrustić, po vlastitom priznanju, nije udario. No, to su ispričali drugi svjedoci, a napadnuti Hrustić bi trebao svoju verziju priče ispričati u rujnu, kad je zakazano sljedeće ročište, na kojem bi trebalo biti poznato i u kojoj je fazi mađarska istraga protiv Denisa Hamidovića.