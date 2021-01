GREBAČ IZ SESVETA KAŽE DA PRIJETE NJEGOVOJ OBITELJI, ŽITELJI LJUTI: ‘Imam 15 prijatelja kojima su izgrebani auti kad su bili kod mene. Ne žele više doći’

Serijski grebač automobila kaže kako je ‘sve otišlo predaleko’, a žitelji Sesveta su ljuti jer ne mogu naplatiti nastalu štetu

Muškarac kojeg su u utorak građani Sesveta ulovili kako grebe automobile, nije bio baš rječit oko motiva i razloga koji su ga tjerali na to. Poručio je novinarima 24sata da će ubuduće o svemu govoriti njegov odvjetnik. No, opet, prijatelji i susjedi su ga opisivali kao mirnog i staloženog obiteljskog čovjeka, pa je pitanje što mu je to uopće trebalo?

“Bio sam na policiji, napravio što sam napravio. Ja nisam niti krao aute niti ubio ljude. Ponavljam, ovo je sve otišlo predaleko. Zvali su me i s posla. Izrečene su i laži o meni i prijetili su mi. Nisam to još prijavio i moram se o svemu konzultirati s odvjetnikom”, rekao jr – vadio se osumnjičeni.

Istraga nije gotova

On, kao i deseci Sesvećana, čeka da policija dovrši krim-istraživanje zbog oštećivanja tuđe imovine i prijavu preda DORH-u. Prema Kaznenom zakonu, ovisno o visini štete, prijeti mu i do dvije godine zatvora. Iz PU zagrebačke nisu komentirali slučaj, ali doznaje se kako moraju detaljno obraditi sve prijave i razlučiti što uopće ima veze s ulovljenim grebačem. Osim iz Selčine, policiji i mještanima su se javili ljudi iz Brestja te drugih dijelova Sesveta No, pitanje je imaju li ikakvih dokaza protiv čovjeka.

Ne mogu naplatiti štetu

Stanovnici Ulice Bartola Kašića tvrde da imaju problem s izgrebanim autima barem dvije godine. Ljuti su zbog štete i nemogućnosti da ju naplate. Neki su te incidente i ranije prijavljivali policiji, a neki su se sada obratili i obitelji prijavljenog grebača, koji je inače po zanimanju pilot.

“Najgore je onima koji su vozili aute autolakirerima kako bi popravili stvar, a uskoro bi ih dočekale nove crte. Palo nam je i na pamet da netko ima ‘deal’ s njima, no to je ostalo samo na teoriji”, govori jedna stanarka ulice, a njen susjed dodaje: “Ja čekam što će reći odvjetnik, no evo, ja imam 15 prijatelja kojima su izgrebani auti u vremenu kad su bili meni u posjetu. Ne žele više doći.”