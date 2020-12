GRDOVIĆ UHIĆEN JER JE VOZIO POD GASOM: Krivudao cestom u svom Mercedesu u 11 ujutro; Policija: Bio je najpijaniji ovog vikenda

Popularni pjevač je uhićen, a u međuvremenu i pušten

Pjevač Mladen Grdović (62) ovog je vikenda uhićen u Zadru zbog vožnje u pijanom stanju, doznaje Net.hr. Policija ga je zaustavila u nedjelju oko 11 sati kada je vozio svoj Mercedes s 2,33 promila, što je bilo najviše tog vikenda u zadarskoj županiji.

Policija je, ne navodeći identitet priopćila:

“U nedjelju, 20. prosinca u 11.00 sati u Ulici Franka Lisice, prilikom kontrole prometa policijski službenici su zaustavili 62-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom Mercedes zadarskih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola od 2,33 promila, a što je najveća koncentracija alkohola tijekom vikenda. Vozač je smješten u službene prostrije policije do otrježnjenja nakon čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje te je priveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda uz Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama”.

Krivudao cestom

Grdović je na policiji zadržan do otriježnjenja, potom je uz optužni prijedlog priveden na Prekršajni sud u Zadru i pušten.

Sam Grdović sve opovrgava u izjavi za Zadarski.hr “Nije to istina, ma kakvi… Niti sam vozio, niti prenoćio u policiji. Sve su to laži. Nisam bio tamo”, No, informacije Net.hr-a kažu suprotno – Grdović je zaista vozio pijan.

Prema izjavama očevidaca koje citira spomenuti portal, Grdović je Mercedesom vozio “malo naprijed, malo natrag” i tako u iznova.

Popularnom pjevaču ovo nije prvi put da se našao u ovakvoj vrsti problema