GRAĐANI ČULI JECAJ IZ TERETNOG VLAKA U ZAGREBU: Vatrogasci izvukli migrante iz vagona, među njima bilo i dijete

Dva migranta su ozlijeđena kad su se zaglavili u vagonu vlaka koji je iz južne Europe stigao na zagrebački ranžirni kolodvor

Policija je danas poslijepodne dobila dojavu građana koji su čuli pozive upomoć iz vagona teretnog vlaka koji je stajao na ranžirnom kolodvoru u Novom Zagrebu, javlja 24 sata. Kad su stigli, iz jednog vagona natovarenog glinicom izvukli su dvoje migranata i dijete, no u drugom je bilo još migranata.

Most od ljestava

Naime, u tom vagonu vlaka koji je putovao prema Italiji nalazio se i muškarac koji je navodno bio onesviješten. Zbog toga su policajci pozvali vatrogasce koji su uz pomoć radnika HŽ-a izvukli još dvojicu migranata. Kako bi došli do njih, zamolili su željezničare da pomaknu lokomotivu, koja im je poslužila kao oslonac za most od ljestava kojima su došli do vagona i ozlijeđenih migranata.

Nepoznato stanje ozlijeđenih

Par s djetetom je prošao bez ozljeda no dvojica koje su izvukli vatrogasci su završili na hitnoj. Njihovo stanje zasad nije poznato.