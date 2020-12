GODINAMA SILOVAO I ZLOSTAVLJAO SUPRUGU: Dobio samo godinu i dva mjeseca zatvora; Nesretna žena pokušala samoubojstvo

Optuženi će uskoro na slobodu jer mu je u izdržavanje kazne uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru

Na Vrhovnom sudu potvrđena je prvostupanjska presuda varaždinskog Županijskog suda kojom je 68-godišnjak osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode, nasilja u obitelji i prijetnje.

Kazna je postala pravomoćna, a optuženi će uskoro na slobodu jer mu je u izdržavanje kazne uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Priopćenje Vrhovnog suda RTL je prenio u cijelosti:

“Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Varaždinu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za teško kazneno djelo protiv spolne slobode, kazneno djelo nasilje u obitelji i kazneno djelo prijetnja. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca zatvora. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Optuženik je osuđen jer je u više navrata bez pristanka spolno općio sa suprugom i izvršio sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju. Žrtva je bila u strahu od psihičkog zlostavljanja. Optuženik je žrtvu učestalo vrijeđao i omalovažavao. Branio joj je druženje s unucima. Nad žrtvom je vršio i ekonomsko nasilje jer je odbijao sudjelovati u režijskim troškovima i doveo je u stanje ovisnosti. Kad je žrtva rekla da će se rastati i podijeliti imovinu zaprijetio je.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio sve okolnosti koje su odlučne za individualizaciju kazne i dao im potom dao pravilan značaj. Olakotnim su optuženiku cijenjeni dosadašnja neosuđivanost, narušeno zdravstveno stanje (dijabetes s kroničnim ostemijelitisom i ulkusom desnog stopala) te smanjena ubrojivost tempore criminis. Otegotnim je cijenjena okolnost da je u više navrata u inkriminiranom razdoblju bez pristanka žrtve s njom izvršio spolni odnošaj i s njim izjednačenu spolnu radnju. To je u većoj mjeri dovelo do povrede zaštićenog dobra, a to je sloboda odlučivanja u sferi spolnosti. Zbog lošeg psihičkog stanja i pokušaja suicida žrtva je bila i hospitalizirana. Životna dob optuženika (68 godina) nije takvog značaja da bi se trebala cijeniti olakotnom.

Ovako odmjerena kazna primjerena je težini i okolnostima počinjenih kaznenih djela i osobi optuženika. Takvom će se kaznom ostvariti svrha kažnjavanja i u dostatnoj mjeri izraziti odgovarajući prijekor društva prema takvim kaznenim djelima. Ujedno će se upozoriti drugi građani da se klone sličnih postupaka.”