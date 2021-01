GODINAMA MOLIO POMOĆ ZA BOLESNU ŽENU PA MILIJUNE POTROŠIO NA KOCKU: ‘Bio je to ispušni ventil…’

‘Bila mi je to neka vrsta ispušnog ventila u tim teškim trenucima koji su nas zadesili. Kada bi supruga i djeca otišli spavati, ja sam uplaćivao novac na on-line kladionice’

Dino Ljutić (38), koji je godinama tražio pomoć za bolesnu suprugu Ana Mari (40), trošio je milijune u igrama na sreću po Zagrebu. Naime, 2016. godine, Ana Mari, s drugim djetetom u trećem mjesecu trudnoće, počela je osjećati bolove u kralježnici, a liječnici su joj dijagnosticirali zloćudni tumor. Agresivni rak dojke do veljače se proširio po cijelom tijelu te su je hitno prijevremeno porodili početkom osmog mjeseca trudnoće, javlja 24sata.

Ana Mari je rodila njihovog drugog sina bez svijesti, nakon čega je bila u komi. Njezin suprug je izašao u javnost prvi puta u lipnju 2018. kada je cijela Hrvatska suosjećala s obitelji Ljutić. Nakon što su spasili bebu, liječnici na Rebru spašavaju i majku. Međutim, posljedice su bile teške i trajne jer joj je mozak doživio teško oštećenje te više nije znala čitati ni pisati.

Uslijedilo je teško liječenje, kemoterapije, pa alternativa, a hrabru mamu još uvijek je držala velika ljubav prema svoja dva sina. Dino je u suzama opisao trenutak kada se Ana Mari probudila iz kome: “Prvo što je napravila kad je došla k sebi, uzela je moju ruku i stavila je na svoje srce i to je to. Nije ništa rekla. To je prvo napravila.”

UHIĆEN DINO LJUTIĆ: Skupio je preko 3,1 milijun kuna za svoju bolesnu suprugu; Policija: S time novcem je kocao

Prikupio 3,1 milijun kuna

U rujnu 2019. godine molio je za pomoć u iznosu od 90.000 kuna kako bi ženu odveo na pregled u inozemnu kliniku. U prosincu 2020. također je molio za pomoć tvrdeći da je Ana Mari karcinom u progresiji, a 24sata iz pouzdanih izvora doznaje da je za bolesnu ženu u godinu dana prikupljen 3,1 milijun kuna.

Međutim, Dino je često obilazio gotovo sve zagrebačke kladionice, posebice one u Dubravi, tako da je informacija o čovjeku koji troši milijune u igrama na sreću ubrzo došla i do Ureda za sprječavanje pranja novca.

Istragom je utvrđeno da je Dino prikupljeni novac trošio na kocku te da je znao dnevno potrošiti i 10.000 kn. “Bila mi je to neka vrsta ispušnog ventila u tim teškim trenucima koji su nas zadesili. Kada bi supruga i djeca otišli spavati, ja sam uplaćivao novac na on-line kladionice”, rekao je Dino istražiteljima, a sad mu prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina.

24sata navodi da je u želji da prikrije od kuda mu novac i gdje završava, 1,7 milijuna doniranih kuna s jednog računa prebacio na svoj račun u jednoj banci. Taj novac također mu je poslužio za dnevne potrebe, ali i igre na sreću.