GODINAMA BRUTALNO SILOVAO POZNANICU, PA NA SUDU TVRDIO: ‘Ubijala me. Ja sam želio ljubavnu vezu, a ona samo seks’

Svoju poznanicu mjesecima je seksualno zlostavljao, presretao bi je na putu kući, gurao u automobil i ponovno prisiljavao na spolni odnos, tukao ju je i držao zatočenu u kući.

Sve su to nedjela kojima je od ožujka 2010. do studenog 2014. godine bila izložena mlada žena, čiji je poznanik sada osuđen na četiri godine zatvora.

Detalji mučne optužnice

Sve je počelo u ožujku 2010. kada je muškarac svoju pozanicu sačekao i odvezao na jedno parkiralište. Sjeli su na stražnje sjedalo njegovog vozila kako bi razgovarali i njezinim problemima. No, taj trenutak iskoristio je da ju zaskoči prisili na spolni odnos. Nakon toga odvezao ju je kući.

Novi napad dogodio se u prosincu 2010. ili siječnju 2011., nije se više mogla sjetiti žena kada je podnosila prijavu. Tada ju je ponovno dočekao i primio u svoje vozilo, te ju odvezao na Sljeme gdje ju je počeo skidati. Kada je uspjela iskočiti iz automobila i po čela bježati po snijegu sustigao ju je i ugurao natrag na prednje sjedalo gje ju je ponovno silovao. Cijelo vrijeme žena ga je odgurivala, da bi ju on u jednom trenutku ošamario i vikao na nju da ga “zaj…..” i da neće raditi budalu od njega.



U svibnju te godine, nakon što su zajedno bili na koncertu, odvezao ju je do jedne napuštene kuće. Bacio ju je na krevet i strgnuo odjeću s nje, te ju ponovno silovao, iako se ona grčevito branila.

Prijetio joj brojnim SMS-ovima

U prosincu 2011. godine prisilio ju je da uđe u njegov automobil, te zaključao vrata i odvezao do svoje kuće. U jednom trenutku žena je uspjela iskočiti kroz prozor, ali ju je sustigao i vratio u sobu. Zaključoa je vrata i iz njezine torbice uzeo mobitel iz kojeg je izvadio SIM karticu koju je slomio. Zatim je slomio i mobitel. Nju je gurnuo na krevet i uhvatio ju za kosu, te počeo šamarati. Cijelo vrijeme je vikao “Šta je kujo, hoćemo se j…..” Ponovno ju je silovao, a sve do jutra nije ju puštao da izađe iz njegove kuće.

Još jedan brutalni napad, i to pred očima brojnih prolaznika dogodio se u noći s 16. na 17. lipnja 2012. godine. Muškarac je svoju poznanicu presreo kod Glavnog željezničkog kolodvora gdje je prolazila biciklom. Tražio je da uđe u njegov automobil, a kad mu se oduprla i tražila od prolaznika da joj pomognu uhvatio ju je i odvukao do vozila. Ugurao ju je unuta i ponovno krenuo na Sljeme. Iako ga je tijekom vožnje cijelo vrijeme uplakana molila da ju pusti ponovno ju je odlučio silovati. Još jednom mu se uspjela oduprijeti i iskočiti van, no pohotni nasilnik ju je sustigao i oborio na zemlju. Doslovno je sjeo na nju i udarao ju. Gušio ju je i njezinom glavom udarao o tlo. “Kurvo, sad ćeš vidjeti koga ćeš zaj……” Kada su konačno krenuli natrag prema gradu zaustavila ih je policija.

Iako je mislila da je njezinim mukama došao kraj, žena je od svibnja do kolovoza 2014. ponovno bila izložena mlteretiranju. Ovoga puta poznanik joj je slao brojne poruke. Vrijeđao ju je i tražio da ga je prijavljuje policiji, prijeteći da će proći još gore ako to učini. U studenom te godine nasilnik je konačno uhićen.

‘Željela je da budem nesretan’

U svojoj obrani tvrdio je da je s poznanicom u stvari želio emocionalnu vezu dok je ona samo željela seks. Dijelova događaja nije se sjećao jer je bio pod utjecajem droge i alkohola a počeo ih je uzimati upravo zbog njezinog odbijanja.

“Znala me zvati po noći i tražiti da dođem po nju. Kad bi me dočekala pijana svašta smo radili. Ja sam samo želio normalnu vezu a ona me ubijala. Radila me ljubomornim. Željela je da budem nesretan. Preda mnom je zvala druge muškarce i dogovarala s njima seksualne odnose. I kada sam se pokušao distancirati od nje i našao novu djevojku, zvala me i govorila da joj je žao. Bio sam slab na nju i uvijek smo se vraćali jedno drugom. Kada sam joj 21. prosinca napisao “Oprosti”, doista sam želio da mi oprosti sve što sam joj napravio”, pravdao se na sudu iako je priznao većinu nedjela što su mu stavljena na teret.