61-godišnjak koji je sa svojom obitelji skrbio za 81-godišnju ženu na području Velike Gorice, optužen je da je nad staricom vršio bludne radnje. On, pak, sve optužbe odbacuje i kaže kako nikada staricu nije dirao na neprimjeren način dok je bila udomljena u njegovoj obitelji niti da joj je ulazio u sobu.

‘Nekoliko sam je puta potapšao po ramenu i pitao kako je, i to uvijek u prisutnosti moje supruge. Zašto me prijavila za bludne radnje? Možda mi je uzela za zlo što sam joj znao prigovoriti za neurednost u toaletu’, rekao je tužiteljstvu.

A evo kako se toga sjeća 81-godišnjakinja.



‘Četiri mjeseca tijekom 2016. godine bila sam u udomiteljskoj obitelji. Jednog dana u listopadu, ne sjećam se datuma, sjedila sam na krevetu kada je u moju sobu ušao J. L. Rekao je da bi malo popipao grudi. Čučnuo je ispred mene i zavukao mi ruku ispod majice. Dirao me po grudima i govorio mi kako su lijepe i da su uvijek lijepe. Odmaknula sam mu ruke i rekla da prestane, pa je izašao van. Trajalo je to oko pet minuta, a njegova supruga je u to vrijeme bila vani. Mjesec dana kasnije, iza Svih svetih, kada sam iz WC-a izašla na hodnik, ponovno mi je prišao i objema rukama me primio preko spavaćice za grudi, rekavši da su mi grudi najljepše ujutro. Odgurnula sam ga i ponovila da me ne dira’, prisjetila se gospođa.

Otišao korak dalje

Nekoliko dana kasnije opet ju je dirao, ali ovaj put ne samo po grudima.

‘Uhvatio me opet za grudi preko odjeće, a onda i za međunožje. Zaprijetila sam mu da ću otići iz doma. Na to mi je rekao da neće više. Niti jednom ta tri puta njegove žene nije bilo kući, a drugi štićenik u susjednoj sobi ništa nije čuo jer je imao zatvorena vrata’, rekla je baka.

Sve je postalo još čudnije kad je unuk 81-godišnje štićenice, jedan dan došao platiti smještaj za baku.

Unuk ostao u šoku

‘Vlasnice nije bilo, a na dvorištu sam zatekao njezina pijanog supruga J. L. Bio je vidljivo alkoholiziran, podbuhao, mutnih očiju. Nakon toga sam popričao nasamo s bakom, koja je počela plakati te mi rekla da ju je J. L. pipkao, pa sam zaključio da je stvar doista ozbiljna. Ponovila je da ju je dirao po grudima svaki put kad bi uhvatio priliku. Bila je pod stresom. Čim sam joj rekao da ću sve reći njegovoj ženi, uspaničila se i rekla mi da šutim jer joj sigurno neće vjerovati. Tako je i bilo. Kad sam udomiteljici to ispričao, rekla je da će istražiti i supruga razbiti, odnosno ‘ubiti Boga u njemu’. Po njezinoj reakciji shvatio sam kako ona vjeruje da je muž u stanju to napraviti’, kaže unuk, no dodaje kako je supruga napasnika na kraju ipak promijenila ploču.

‘Kad je unuk došao po baku, udomiteljičin mu je sin, kaže, rekao – Oprosti, ubit ću boga u njemu’.

Tužiteljstvo traži godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje i da mu se odredi obvezno liječenje od alkoholizma, piše Jutarnji list.