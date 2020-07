GNJUSNO: Na jugu Hrvatske brat silovao autističnu sestru – ostala je trudna; Dobio samo dvije godine zatvora

Zamjenica županijskog državnog odvjetnika je preko DNK fetusa, koji se čuva jedno vrijeme, i uzimanjem DNK svih potencijalnih sumnjivaca, došla do identiteta počinitelja gnjusnog zločina

Mladić s juga Hrvatske morat će dvije godine u zatvor nakon što je Vrhovni sud donio presudu kojom je potvrđena prvostupanjska presuda zbog silovanja vlastite sestre. Kako piše 24sata, Županijsko državno odvjetništvo teretilo je tada 20-godišnjeg mladića zbog počinjenja teškog kaznenog tjela protiv spolne slobode te kaznenog djela rodoskrvnuća. Županijski sud presudio je kaznu od dvije godine, što je sada u cijelosti potvrđeno i na Vrhovnom sudu.

U optužnici stoji da se 20-godišnjaku stavljalo na teret “da je uporbabom sile počinio kaznena djela 27. prosinca 2014. u obiteljskom stanu” kao i da se to dogodilo “na štetu oštećene (1996. godište) koja je zbog bolesti nesposobna za samostalan život”.

Silovao autističnu sestru koja je ostala trudna

Ovaj predmet možda ne bi uopće došao pred sud da nije bilo tužiteljice. Naime, djevojka nije bila u stanju braniti se niti pojmiti što se događa i istražiteljima nije mogla reći ništa o odvratnom postupku svog brata. Djevojka je nakon silovanja zanijela te je u petom mjesecu nesretna djevojka obavila medicinski prekid trudnoće. Prekid trudnoće je umalo završio tragično jer je došlo do početka sepse. Jedva punoljetna i teško bolesna djevojka jedva je zahvat preživjela. Kako piše 24sata, u to vrijeme su istražitelji već počeli sumnjati da se radi o počinjenju kaznenog djela. Ipak, nisu mogli doći do identiteta sumnjivca.

Međutim, tu uskače zamjenica županijskog državnog odvjetnika koja je zadužena za slučaj. Ona je preko DNK fetusa, koji se čuva jedno vrijeme, i uzimanjem DNK svih potencijalnih sumnjivaca, došla do identiteta počinitelja gnjusnog zločina. Nalaz je pokazao da je silovatelj zapravo brat djevojke koji je krivnju priznao tek nakon što su ga suočili s dokazima. Brat je neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Premda je postojala sumnja da je riječ o izoliranom i pojedinačnom slučaju, to ipak nije dokazano.

Ovaj slučaj šokirao je suce Županijskog suda pa premda je kazna za ovo djelo mogla iznositi i do jednog desetljeća, mladić je na kraju dobio puno manje godina zatvora zbog olakotnih okolnosti. Jedna od njih je priznanje, teške životne okolnosti te obiteljska situacija koja bi se dodatno pogoršala odlaskom mladića na dugotrajnije izvršenje kazne, piše 24sata.

Stav prvostupanjskog suda prihvatio je Vrhovni sud i potvrdio presudu.