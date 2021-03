GNJUSAN ZLOČIN: Majka prihvatila 30.000 kuna od muškarca za spolni odnos s njenom kćeri (10)

Srećom, spolni odnos se nije dogodio jer je rodbina shvatila što se događa

Majka (38) slala je gole fotografije svoje 10-godišnje kćeri muškarcu (55) kojeg je upoznala preko interneta, a koji se pri tome koristio s dva lažna profila. Također, pristala je doći besplatno živjeti u njegovu kuću s kćeri, nakon čega je pristala i na ponudu muškarca da joj isplati plaću od 10.000 do 30.000 kuna kako bi imao spolni odnos s njezinom kćeri, javlja Večernji list koji nije objavio identitete zbog zaštite maloljetne djevojčice.

Sve se događalo od svibnja do studenog 2019. godine, a protiv majke i muškarca nedavno je podignuta optužnica. Majka se tereti za neovlašteno snimanje i širenje dječje pornografije, a on za pribavljanje dječje pornografije. Osim toga, ona je optužena i da je drugom omogućila da ima spolne odnose s djetetom, odnosno za teško spolno iskorištavanje i zlostavljanje djeteta.

Srećom, plan nije realizirani jer su majku policiji prijavili njezin brat i roditelji, nakon što je brat u sestrinu mobitelu pronašao gole fotografije 10-godišnje nećakinje. Dvoje optuženika je komuniciralo preko Messengera kada je 55-godišnjak zatražio od 38-godišnjakinje da mu pošalje fotografije.

Djevojčica je ispitana tijekom istrage te je rekla da je mama nije tražila da se fotografira, nego je rekla da bi bila s njom u kupaonici kada se tuširala. “Imala bi mobitel, a kada bih je pitala što će joj mobitel, rekla bi da joj treba da igra igrice”, dodala je djevojčica.

Muškarac je porekao djelo

Majka, koja se branila šutnjom, tereti se da se s 55-godišnjakom dogovorila da će mu biti kućna pomoćnica, za što bi joj on dao da besplatno stanuje kod njega i mjesečnu plaću između 10.000 i 30.000 kuna, a ona bi mu zauzvrat dozvolila da ima spolne odnose s njezinom 10-godišnjom kćeri.

Muškarac je u obrani poricao djelo te je tvrdio da je fotografije djevojčice tražio da bi vidio kakva je majka 38-godišnjakinja. Tvrdio je da je s majkom komunicirao preko dva profila koja je otvorio te da mu se svidjela kao žena.

“Pa sam je tražio da mi pošalje fotografije na kojoj je njezina kćer bez odjeće. I ona mi ju je odmah poslala. No ne sjećam se što je bilo na fotografiji, osim da je dijete bilo golo, a ja sam fotografiju odmah izbrisao. Nisam se nadao da će mi poslati fotografiju, a profil s kojeg sam s njom kontaktirao odmah sam izbrisao.

No otvorio sam drugi profil s kojeg sam s njom ponovo kontaktirao. Taj sam se put predstavio kao bogat čovjek. Što se tiče videa koji mi je poslala, ne sjećam se s kojeg sam ga profila dobio, no isto sam ga odmah izbrisao. Jednom sam je pitao bi li mi dala kćer, a rekao sam joj da ću joj kupiti kuću i automobil. No nisam se planirao naći s njom iako smo se dogovarali”, tvrdio je 55-godišnjak, javlja Večernji list.