GJUSAN ZLOČIN: Kriketaš silovao ženu nakon bolesne igre dogovorene na WhatsAppu, lice joj je ostalo paralizirano

Kriketaš Alex Hepburn oralno je silovao ženu koja je spavala u krevetu njegova suigrača

Žena koju je na spavanju silovao australski kriketaš progovorila je o svojim zdravstvenim problemima, koji su uslijedili nakon groznog čina. Prestrašena djevojka ostala je paraliziranog lica nakon što ju je Alex Hepburn napao kao dio nepristojne igre “seksualnog osvajanja” koju je dogovorio sa suigračima na WhatsAppu. Poremećeni igrač Worcestershirea pritvoren je prošlog mjeseca nakon ove, ispostavilo se, epizode u njegovom naumu spavanja sa što većim brojem žena. Hepburn je osuđen na pet godina zatvora.

Žrtva, čiji identitet nije objavljen zbog zaštite, danas kaže kako je proći kroz teško iskušenje dvaput, nakon što porota nije donijela presudu na prvom suđenju ranije ove godine, piše Mirror. Na ponovljenom suđenju Hepburn je dobio pet godina zatvora, a sudac mu je rekao da je svoju žrtvu tretirao “kao komad mesa”, a “igra” na WhatsAppu pokazala je njegov “gnjusni seksizam, ponižavanje žena i trivijalno silovanje”.

Teške posljedice

I dok Hepburn pokušava žalbom umanjiti svoju kaznu, djevojka je otkrila koliko ju je ovaj nemili događaj psihički i tjelesno uništio. Kaže da je zbog silovanja i kasnijih suđenja dobila PTSP. Četiri mjeseca nakon napada odvezena je u bolnicu sa sumnjom na moždani udar nakon što se lijeva strana lica paralizirala i ostala nepokretna. Ispostavilo se da ima Bellovu paralizu, stanje izazvano stresom koje privremeno paralizira mišiće lica.

“Rekli su mi da mi se nakon svega kroz što sam prošla tijelo počelo gasiti. Bila sam u tetinoj kući i pomislila kako se ne mogu nasmiješiti. Kako je dan prolazio, oko mi se spustilo, a lice umrtvilo. Trebali su mjeseci da se vratim u normalu. Morala sam piti na slamku. To me spriječilo da radim. Nisam htjela napustiti dom”, govori potresena 23-godišnjakinja.

Osim ovih posljedica, djevojka je drastično izgubila na težini, a redovito ima i noćne more nakon silovanja koje se zbilo 1. travnja 2017. Sve je započelo kad je upoznala Hepburnovog suigrača Joea Clarkea, koji joj se svidio i s kojim je imala intimni odnos prije te stravične noći. Tek je na sudu shvatila da je bila dio online seksualne igre, utrke u tome tko će spavati s najviše djevojaka. Hepburn je napomenuo kako je Clarke u sezoni spavao sa 60 žena.

“Bilo je ponižavajuće shvatiti da očito nisam ništa značila za Joea i da sam bila pijun u njihovoj bolesnoj igri”. Događaji koji su se dogodili te večeri nisu odavali ništa neobično. Žrtva i Clarke su došli u stan kojeg je ovaj dijelio s Hepburnom i imali normalan seksualni odnos. Sljedećeg čega se žrtva sjeća jest da je na sebi našla muškarca koji se oralno zadovoljavao dok se nije probudila. Shvatila je to nije Joe, odgurnula ga i sklupčala se, a potom pokušala dozvati Clarkea. Nakon što se uspjela osloboditi, otrčala je u kupaonicu i nazvala prijatelja. Kasnije je našla Clarkea nepomičnog na podu druge kupaonice. Pomogli su joj ljudi koji su je našli na cesti, nakon što je uspjela izaći iz stana.

Izopačeni dobrica

Pitanje je kako su nakon ovakvog zločina porotnici o Hepburnu mogli čuti riječi hvale, dok su žrtvu označavali “lakom”. Ipak Sudac Tim Tindal ispravno je procijenio Hepburnove namjere i naglasio kako je ovaj arogantno vjerovao da će djevojka pristati na njegovu suludu ideju. No, i to je pomoglo Hepburnu da izbjegne optužbu za teško silovanje. Kaznu je dobio za oralno silovanje.

“Toliko je ponižavajuće da žene ocjenjuju po dobi, izgledu, boji kože, kako su bile dobre. U Worcesteru su Alex i Joe bili slavne osobe s liste najboljih i to im je ušlo u glavu. Sigurna sam da je Alex te noći pomislio da ću biti zahvalna za to. Razmišljao je samo o svom velikom egu”, kaže žrtva i pita se kako je on na sudu ispao dobrica, a ona “jeftina”. Njenoj muci još nije kraj. Nada se da će žalba Alexa Hepburna na sljedećem sudu ipak biti odbačena.