GDJE JE PRIPADNICA HV-A JADRANKA SKENDER? Nisu je pronašli niti dva i pol mjeseca nakon nestanka, njena kći kaže: ‘Imaju novosti…’

Jadranka Skender nestala je 4. prosinca u Zagrebu, a u njenoj su se potrazi dosad aktivirali policija, Vojna policija, Ravnateljstvo civilne zaštite, HGSS, vatrogasci i vojska, ali bez rezultata

Pripadnici civilne i Vojne policije te Ravnateljstva civilne zaštite još uvijek tragaju za Jadrankom Skender, pripadnicom Hrvatske vojske, čiji je nestanak prijavljen 4. prosinca prošle godine u Zagrebu. Policija je ubrzo nakon nestanka izvijestila da koristi sva sredstva koja ima na raspolaganju, no unatoč tome, Jadranka ni nakon više od dva mjeseca nije pronađena.

“Koliko sam saznala, imaju novosti, ali još nisu organizirali sastanak na kojem bi nas civilna i vojna policija izvijestila o tome što su napravili zadnjih mjesec dana i je li išta dovelo do toga da znamo gdje je mama ili što se desilo. Nadam se da bi nam sutra mogli dati neke informacije jer smo tražili MUP i MORH na sastanak, ali za sada koliko nam javlja inspektorica iz Heinzelove, čekamo da MORH potvrdi da će doći na sastanak”, rekla je RTL-u kći nestale, Ines Skender.

Policija potvrdila ranije obavljen nadzor

Novinari su poslali upit policiji i Ministarstvu obrane. Iz MORH-a nisu odgovorili, dok je policija detaljno opisala potragu za nestalom. Potvrdili su kako su istog dana počeli pretraživati područje Kajzerice, s kojeg je Jadranka Skender nestala. Potvrdili su i pronalazak njenog automobila u Cimermanovoj ulici kod savskog nasipa te da snimke nadzornih kamera nisu dale rezultata.

Potom su u nekoliko faza pretraživali i korito Save, zajedno s Vojnom policijom, Ravnateljstvom civilne zaštite te zagrebačkim i velikogoričkim vatrogascima “sa šest vatrogasnih vozila, plovilom s dva sonara, jednim čamcem i jednim dronom, uz auto-patrole koje su obilazile svoja postajna područja”, od Jadranskog mosta do toplane i od Domovinskog mosta do mjesta Vrbovo Posavsko. U potragu su četiri dana nakon nestanka uključeni i policajci iz Novske, koji su pretražili Savu od Martinske Vesi do Vrbova Posavskog.

Angažirane sve policijske i vojne snage

“Samo u jednom danu traganja osim policije, HGSS-a, vatrogasaca za njom je tragao i 71 pripadnik HV-a, deset plovila, bespilotna letjelica, dronovi. Komunalno redarstvo policiji je stavilo na raspolaganje snimke gradskih nadzornih kamera te je na taj način rekonstruirano njezino kretanje. Pregledom nadzornih kamere svih tvrtki na ruti kojom se osoba kretala, zaključeno je da nema nikakvog objašnjenja da se trebala kretati tom rutom. Policijski službenici policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave sisačko-moslavačke i dalje nastavljaju s mjerama traganja za nestalom osobom, obavljajući pregled terena uz rijeku Savu, prikupljanju obavijesti s mještanima, od ribolovnih udruga, ribiča, ribočuvara, djelatnika vodoprivrede, djelatnika koji rade na skelama i brodarima koji su na rijeci Savi”, poručili su iz zagrebačke policije.

Jadranka Skender, visoka je 164 centimetra, ima kestenjastu kosu i srednje je tjelesne građe. U trenutku nestanka nosila je plavu jaknu, traperice i žute čizme. Policija moli građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj da dođu u najbližu policijsku postaju, nazovu 192 ili pošalju mail na: nestali@nestali.hr.

