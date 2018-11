TODORIĆ OPET NA ISPITIVANJU: Istražitelji osnivača Agrokora u USKOK-u ispitali zbog afere SMS

Nakon što su kod Varge pronašli lažnu prepisku Martine Dalić i Andreja Plenkovića o Agrokoru, istražitelji su u aferi SMS ispitali i Ivicu Todorića

Ivica Todorić u četvrtak je ispitan u USKOK-a vezano uz aferu SMS kroz koju se provlači i njegovo ime. Potvrdio je to njegov odvjetnik Čedo Prodanović za N1 navodeći kako je Todorić ispitan u svojstvu svjedoka.

ČOVJEK KOJEG SE SUMNJIČI DA JE IZRADIO LAŽNE SMS-ove ZA MAMIĆA I TODORIĆA: Radio je u policiji i bio u kontaktima s političarima

Naime, kako je objavio Jutarnji list, lažna SMS komunikacija Martine Dalić i Andreja Plenkovića, koji se dopisuju o preuzimanju Agrokora, pronađena je na Varginom računalu.

O njima je javnost već slušala kada ju je Todorić poslao Hrvatskom helšinskom doboru dok je bio u Londonu, a Varga je, pak, u svom iskazu negirao da je izradio dotične SMS-ove za Todorića – da je to Todorić od njega tražio, ali da on to nije napravio.