GAZDA KAFIĆA U KARLOVCU NIJE PLATIO KONOBARICI 1600 KN BRUTO ZA 15 DANA: Sud mu odrezao kaznu od 68.000 kn!

Karlovački ugostitelj prije tri godine nije konobarici platio 1600 kuna bruto, jer ga je navodno prevarila pri obračunu zarade, a sve je inspekciji rada pokušao opravdati blokadom Porezne uprave

Jednome karlovačkom ugostitelju tamošnji je Prekršajni sud “odrezao” čak 68.000 kuna kazne, jer nije svojoj konobarici platio 1600 kuna bruto za 15 dana koje je kod njega odradila. Ona je u njegovom ugostiteljskom objektu radila od 16. do 31. kolovoza 2017., no on, prema presudi, nije u zakonskom roku, do 30. rujna te godine, odlučio isplatiti konobaricu, niti joj dati obračun plaće.

Okrivljenik se nije pojavio na sudu, ali jest konobarica koja je ispričala kako je sve bilo u redu do zadnjeg dana u kolovozu, kada je gazda s društvom došao na piće i naručio rundu. Konobarici je rekao da račun piše na njega, što je i učinila, no isto ju je tražio i za sljedeću rundu da bi je pri obračunu te večeri optužio kako ga želi prevariti, jer su drugu rundu platiti njegovi prijatelji.

Ona mu je ostavila ključeve kafića, uzela stvari i otišla, no nije se odrekla polovice svoje plaće. Nekoliko puta je od njega tražila da joj uplati novac, no on to nije učinio. Obračun plaće joj je dostavio tek kad je za sve doznala inspekcija rada, piše Kaportal. Na sudu je pročitan i njegov iskaz inspekciji u kojem navodi kako je konobarici dao otkaz zbog manjka u obračunu prilikom predaje smjene i navodi kako zbog blokade Porezne uprave nije bio u mogućnosti isplatiti joj plaću. Sada će na ime tvrtke morati platiti 61.000 kuna, a iz svog džepa još 7000 kuna.