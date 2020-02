NIKICA GABRIĆ OTKRIO KAKO SU GA REKETARILI TRAŽEĆI 200.000 KUNA I DODAJE: ‘Ne tajim da sam mason, nemam nikakav problem s tim’

Nikica Gabrić za ovu aferu krivi novinara koji je bio urednik masonskog časopisa, ali je fotografije iskoristio za portal dnevno.hr

Tri osobe uhićene su zbog iznude poznatog oftalmologa Nikice Gabrića te nakon ispitivanja puštene. Riječ je o Marku Cigoju, uredniku tjednika 7dnevno i portala dnevno.hr, Vuku Radiću, Cigojevom zamjeniku te Mariji Dekanić, direktorici tog portala.

Razlog je objavljene fotografije u kojima se otkriva masonska loža i njihove ceremonije. I dok Nikica Gabrić za RTL otvoreno poručuje kako ne taji da je na čelu hrvatske masonske organizacije, odvjetnik glavnog urednika Cigoja konsterniran je uhićenjem novinara.

Fotografije sa okupljanja

Fotografije s ceremonije hrvatskih masonskih okupljanja koje su trebale biti na stotinjak luksuznih stranica časopisa Loža, internog časopisa samo za masone. No, izašle su u tjedniku 7dnevno, zbog čega su uhićeni urednici i vlasnici. Odvjetnik glavnog urednika je šokiran.

”Moram priznati da od predmeta Helene Puljiz nismo imali sličan slučaj navodnog praćenja i uhićenja novinara”, izjavio je Ivo Farčić, odvjetnik Marka Cigoje.

Glavna zvijezda fotografija, ujedno prvi čovjek hrvatskih masona, Nikica Gabrić iz Sarajeva poručuje kako je bio žrtva reketa. Točnije, kako su ga novinari ucjenjivali s 200 tisuća kuna, pa je sve prijavio policiji.

”Ja nemam nikakav problem da bi tajio da sam ja mason ili da sam šef masona, ali moja dužnost je da čuvam i štitim druge ljude koji se ne mogu deklarirati jer nisu slobodni ljudi. Apsolutno je točno da su nas reketarili, ali o tome ne mogu davati izjave”, rekao je oftalmolog Nikica Gabrić.

Masoni su, tvrdi Gabrić u Hrvatskoj legalno registrirana udruga. U tri velike lože trenutačno ih ima između 750 i 800 ljudi, među kojima su liječnici, odvjetnici i političari. Da bi netko bio mason, kaže Gabrić mora biti uspješan i na dobrom glasu.

”Mi biramo ljude, netko vas može predložiti, nekoliko mjeseci raspravljamo o vama, i onda se tajno glasa, jedna crna kuglica znači da možete ući, dvije crne kuglice znači da veliki majstor može odlučiti da ta crna kuglica ima utjecaja i tri crne kuglice da nikad ne možete ući. No to nije najmoćnija organizacija, to stalno u teorijama zavjere postoje ljudi koji govore da mi štujemo đavla”, pojasnio je Gabrić.

‘On je izdajnik’

Na tri kata poslovne zgrade, točno preko puta poliklinike Svjetlost Nikice Gabrića, jedna je od tri lokacije na kojoj se sastaju masoni u Zagrebu. Osnovno pravilo masonskog reda je tajnost, zato sve oko njih i potiče nagađanja o njihovoj ulozi i stvarnim namjerama. Nikica Gabrić za ovu aferu krivi novinara koji je bio urednik masonskog časopisa, ali je fotografije iskoristio za portal dnevno.hr.

”On je izdajnik, ne zaslužuje da se o njemu govori. Sada ćemo ga izbaciti. On ima sve naše papire, naše povjerenje, i on to da u svojim novinama”, rekao je Gabrić.

Odvjetnik glavnog urednika poručuje kako se protiv nekog novinara nikad nije ovako postupalo te se boji da je Gabrić iskoristio svoj utjecaj unutar masonske zajednice.

”Utjecaj na najviše državne dužnosnike iz redova ureda predsjednika, državnog odvjetništva i tajnih službi da izvrši ovakvo nešto. Moje informacije govore da je ponašanje ljudi iz dnevno.hr bilo u cijelosti profesionalno”, rekao je Farčić.

Fotografije Gabrića u bijelim rukavicama, s dugačkim pozlaćenim štapom i ukrašenom pregačom, njemu, kaže mogu biti samo reklama, ali mu je žao zbog drugih ljudi koji rade s državom, a mogli bi zbog članstva u masonima imati problema. Nikica Gabrić inače je ugledni oftalmolog kojeg obožavaju holivudske zvijezde, jer popis svjetski slavnih pacijenata koji su oči operirali upravo kod njega sve je veći.