[VIDEO] SVI DETALJI PUCNJAVE: Poznate su prve činjenice o počinitelju koji je ranio policajca: Iz kalašnjikova pucao mladić (22) iz Kutine?

Donosimo sve detalje slučaja koji je u ponedjeljak ujutro šokirao Hrvatsku

Jutros je na Markovom trgu ranjen policajac koji je podvrgnut operaciji te je stabilno. Počinitelj se ubio ubrzo nakon ovog napada nakon što je kraće vrijeme bio u bijegu.

U nastavku donosimo sve poznate informacije o ovom slučaju.

Policajac ranjen na Markovom trgu

U pucnjavi na zagrebačkom Trgu sv. Marka u ponedjeljak ujutro ozlijeđen je policajac iz Vladinog osiguranja. Policija je u 8.06 sati zaprimila dojavu o pucnjavi na Trgu svetog Marka u Zagrebu. Radi se o policajcu koji je radio u osiguranju Vlade te koji u vrijeme incidenta nije bio u sjedištu Vlade. Prema neslužbenim informacijama, muškarac je pucao iz kalašnjikova, a svjedoci kažu kako su čuli rafale.

Prema pisanju medija koji se pozivaju na očevice počinitelj je do zgrade Vlade došao sa sjeverne strane crkve svetog Marka. Zapucao je rafal prema ulaznim vratima Banskih dvora pri čemu je teško ranjen policajac koji je bio na ulazu u zgradu Vlade, a potom se okrenuo na drugu stranu i ispalio rafal prema zgradi Sabora i zatim pobjegao.

Počinitelj je pobjegao, pa počinio samoubojstvo

“Policijski službenici na adresi Jabukovac pronašli su osobu koja odgovara opisu počinitelja. Osoba je počinila samoubojstvo. Utvrđuju se sve okolnosti događaja”, objavili su u MUP-u.

Ranjeni policajac je stabilno

Policajac koji je ustrijeljen dovezen je u Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice s prostrijelnim ranama lijeve ruke te s obje strane trupa, a zasad su mu funkcije stabilne, izjavio je Hini ravnatelj bolnice Mario Zovak. “U ovom trenutku su vitalne funkcije stabilne, ne vidimo znakove ugroženosti života, međutim, brine nas mogućnost unutarnjih ozljeda jer nam je u ovom trenutku nemoguće procijeniti putanju metka”, rekao je Zovak.

Trenutno obavljamo pretragu CT-om, a kad se to završi napravit ćemo evaluaciju njegova stanja i po principu ratne kirurgije ići u obradu rana, kazao je Zovak.

Sanitet nije znao u koju bolnicu da vozi policajca

Nakon ranjavanja kola saniteta prevezla su ranjenog policajca u Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice. Prema izjavama svjedoka, osoblje u sanitetu je pitalo okupljene građane koji su došli pomoći policajcu u koju bolnicu da ga voze. Vozilo saniteta se tamo našlo sasvim slučajno – prevozili su testove na Covid iz Zaboka u Kliniku Fran Mihaljević.

Vozilo zagrebačke hitne službe stiglo je na Markov trg u roku 6-7 minuta od dojave, no ranjenog policajca do bolnice je prevezlo sanitetsko vozilo Krapinsko-zagorske županije, koje je u međuvremenu naišlo, tvrdi zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinu Žarka Rašića. Rašić u izjavi za Hinu ističe da je hitna pomoć na mjesto događaja stigla za manje od 10 minuta, što se smatra standardom u hitnoj medicini, unatoč kiši i jutarnjoj gužvi.

“Dojava o pucnjavi i ranjenoj osobi na Markovu trgu stigla je u prijavno-dojavni centar u 8,12 sati, te je odmah u 8,13 iz Heinzlove upućen Tim 1, koji je stigao za šest minuta na Markov trg, no u međuvremenu transport ranjene osobe obavljen je drugim vozilom”, rekao je Rašić. Vozilo zagrebačke hitne službe zaustavila je policija te su postupili sukladno uputama, što znači da su sklonjeni iza crkve Svetog Marka. Nakon toga su, po primitku nove dojave, u 8,34 sati upućeni na Tuškanac gdje su pružili pomoć osobi koja se upucala, kazao je Rašić.

Markov trg zatvoren, Zagreb nadlijetao helikopter

Na Trgu sv. Marka gdje je u ponedjeljak s više hitaca iz kalašnjikova teško ranjen policajac, a napadač se potom na drugom mjestu ubio, nalaze se mnogobrojne policijske snage pa trgu koji je jedno od povijesnih središta Zagreba posjetitelji ne mogu pristupiti, a nadlijetali su ga helikopteri. U ulice oko Markova trga policajci puštaju samo stanare, dok je na mjestu nezapamćenog zločina počeo očevid koji bi trebao rasvijetliti pod kojim okolnostima je napadač u 31-godišnjeg policajca, prema tvrdnjama svjedoka, ispalio kratki rafal iz automatske puške. Navodno je zapucao po zgradi Vlade i rafalom zahvatio policajca.

Na Markovu Trgu na kojem se nalaze zgrade Vlade, Hrvatskog sabora i Ustavni sud trenutno se nalaze ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar branitelja Tomo Medved, a mjesto je obišao i premijer Andrej Plenković koji u trenutku napada nije bio u Vladi. U Vladi se doznaje da je ozlijeđeni policajac radio u njihovu osiguranju te da u vrijeme incidenta premijer nije bio u sjedištu Vlade. U Vladi su izrazili nadu da će se ozlijeđeni policijski službenik brzo oporaviti.

Policija je ranije izvijestila da je dojava o pucnjavi zaprimljena u 8,06 sati, a manje od sat vremena kasnije potvrdili su da je muškarac koji odgovara opisu počinitelja nakon napada na policajca iz Vladinog osiguranja počinio samoubojstvo. “Policijski službenici na adresi Jabukovac pronašli su osobu koja odgovara opisu počinitelja. Osoba je počinila samoubojstvo”, izvijestio je MUP.

Plenković: Nema odgovornosti ministra Božinovića

Nakon pucnjave, novinarima se obratio i premijer Plenković. “Kao što ste čuli i vidjeli, ovdje je došlo do pokušaja teškog ubojstva pred zgradom Vlade. Osoba koja je to pokušala, počinila je samoubojstvo. Policija i nadležno Državno odvjetništvo će poduzeti sve radnje da bi doznali što, kako i zašto se dogodilo. Želimo ranjenom policajcu brz oporavak i svu potporu njemu i njegovoj obitelji. Ovo je događaj za kojeg u ovom trenutku nemamo dovoljno saznanja da bi ga mogli ozbiljno sagledati, treba vidjeti je li to nešto individualnog karaktera”, kazao je premijer.

“Vrlo je ovo kompleksno. Varijanta s potpunim zatvaranjem je moguća”, rekao je premijer. “Ako je omogućeno da ljudi dolaze, oni u svojim torbama mogu nositi štogod hoće i to je problem. Situacija s Ulicom Tituša Brezovačkog je kritična, jer on je došao pješice, a mi na to nismo mogli računati”, rekao je premijer.



Božinović: Sigurnosno bi bilo bolje da su institucije drugdje

Nakon premijera govorio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. “Napravili smo nekoliko verzija osiguranja Trga sv. Marka. Ova i ovakve situacije je moguće u najvećoj mjeri zaštiti ukoliko se ovaj trg potpuno zatvori, a to znači da ne samo vozila, već i pješaci mogu prolaziti samo s propusnicama ili se staviti kontrolne točke. Ovdje imamo i crkvu i odluku Ustavnog suda, ali kad bismo htjeli podići razinu sigurnosti na maksimalnu, to bi značilo da nema slobode kretanja. Sigurnosno bi bilo bolje da su institucije negdje drugdje”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Istaknuo je kako je ranija situacija s performansom Ivana Vilibora Sinčića i istovarom lubenica pred zgradom Vlade ozbiljno shvaćen te da su otada izrađena tri protokola, no detalje nije otkrio, kao niti to kada će osiguranje na Markovu trgu biti pojačano.

Jedna novinarka je pitala i kako je moguće da nitko od policajaca nije vidio kako muškarac dolazi s puškom na trg. “To je gospođo draga jedno hipotetsko pitanje. Nemoguća je misija da se nekoga tko je odjeven na način na koji je moguće da nosi oružje ispod zaustavlja”, rekao je Božinović naglasivši kako i među novinarima vidi osobe koje su odjevene tako da bi ispod odjeće mogle nositi oružje.

Napadač je 22-godišnjak s područja Kutine?

“Mogući počinitelj pokušaja teškog ubojstva 31-godišnjeg policijskog službenika jutros na Trgu svetog Marka i ujedno osoba koja je na području Jabukovca počinila suicid je, prema do sada utvrđenim informacijama, 22-godišnji hrvatski državljanin. Osoba nije od ranije poznata policijskim službenicima”, objavila je policija.

Napadač je nakon pucnjave na Markovom trgu otišao na Jablanovac gdje je presudio sam sebi. Nema informacija kako se na tom putu napadač s nekim susreo ili je još nekoga ozljedio. Kako neslužbeno doznaju 24 sata, počinitelj je mlađi muškarac s područja Kutine. Motivi ovog napada nisu poznati.

Svjedokinja: ‘Radila sam i čula rafalnu paljbu

“Dok sam radila čula sam rafalnu paljbu. Svi su u dućanu legli na pod. Izašla sam jer su me ljudi tražili da pomognem, nosila sam mu vodu i držali smo ga dok je došla hitna”, kazala je novinarima svjedokinja današnje pucnjave.

“Zapravo hitna nije ni došla, došao je sanitet s jednim čovjekom. Hitne nije bilo oko 20 minuta. Čovjek je ležao na podu”, rekla je svjedokinja koja radi u obližnjoj trgovini. “Nadamo se da je dobro, mlad je dečko”.