[FOTO/VIDEO] POŽAR U SAUNI HOTELA ESPLANADA: Nema ozlijeđenih, vatrogasci stigli tri minute nakon dojave

Na terenu je bilo pet vozila i 23 vatrogasca

U zagrebačkom hotelu Esplanada došlo je do požara u podrumu hotela u sauni.

“Dobili smo dojavu u 13.45 o požaru u podruma hotelu. Za sada je zatvoren promet u ulici Grgura Ninskog zbog postupanja vatrogasaca. Ozlijeđenih nema”, rekli su nam iz zagrebačke policije

Nije bilo evakuacije

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih rekao nam je kako se požar dogodio u sauni.

“Dojavu smo primili danas u 13.37 od zaposlenika hotela, u roku tri minute smo došli na mjesto. Tada je utvrđeno da se radi u požaru u wellnessu”, rekao je Jembrih. Tehnička služba u hotelu je aktivirala sprinkler uređaje, a nije bilo potrebe za evakuacijom.

Saune znaju biti opasne

“Saune su inače dosta opasne s obzirom na to da su to male, drvene kutije u kojima se požar zna zavući i može doći do ekstremnih ponašanja požara. Hoteli znaju biti dosta problematični jer vi ste u tom hotelu prvi i zadnji put i onda često dođe do stradavanja ljudi jer su u panici. Kada su hoteli u pitanju, uvijek zbog toga pošaljemo više ljudi nego što je uobičajno”, objasnio je zapovjednik i naveo kako je bilo prisutno pet vozila i 23 vatrogasca.