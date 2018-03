Fizijatrica iz Zagreba Iva Popović Rabić optužena je da je od 31 osobe ukupno posudila 20 milijuna kuna, a za sebe zadržala 9,4 milijuna. Novac je posuđivala od znanaca, prijatelja, kolega, pacijenata, pa i vlastite sestre i šogora, a sve je uvjeravala da treba dobiti pozamašno nasljedstvo

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nakon jednogodišnje stanke nastavljeno je suđenje 39-godišnjoj Ivi Popović Rabić, fizijatrici iz Klinike za traumatologiju, optuženoj da je prevarila 31 osobu posudivši od njih ukupno 20 milijuna kuna, a zadržavši za sebe 9,4 milijuna kuna. Pred sudom je izjavila da se ne osjeća krivom i otad se brani šutnjom.

Nakon ranije ispitanih petnaestak svjedoka, u nastavku suđenja prvi je svjedočio 51-godišnji Željko P., sveučilišni profesor i šogor optužene, koji joj je posudio oko 1,7 milijuna kuna, a kojemu je ostala dužna nešto više od 100 tisuća kuna, piše Jutarnji list.

SUĐENJE DOKTORICI PREVARANTICI: ‘Obećala mi je Louis Vuitton za posudbu gotovo milijun kuna, ali nisam je dobila… Samo je tražila još’



Prevarila sestru i šogora, a nećakom manipulirala

I njemu je, kao i većini oštećenih, Popović kazala da je od pokojnog vlasnika Dinersa Žarka Kraljevića naslijedila 12 milijuna eura i da joj trebaju novci na tekućem računu dok “ne sjedne” nasljedstvo jer namjerava otvoriti privatnu ordinaciju.

“Od svibnja 2012. do 21. siječnja 2013. preko tekućeg sam joj uplatio oko 1,7 milijuna kuna. Njezin partner Tugomir radi na istom fakultetu kao i ja, pa sam ga pitao o čemu se radi s tim novcem, ali me uvjerio da je sve OK. I moja supruga je Ivi, kao svojoj sestri, posuđivala novac koji je preuzimala u našoj kući. Iva nam je novac vraćala preko nepoznatih muških osoba. Dogovor o posudbi između Ive i moje žene je bio usmeni, a nju je oštetila za 65.000 eura i 178.618 kuna”, kazao je na sudu šogor optužene.

On i supruga su, kaže, odlučili poduzeti pravne korake uvidjevši da se ona oglušuje na njihove molbe za povrat novca. Kada je sa suprugom odlučio sve reći djeci, doživjeli su, kaže, još veći šok.

“Kad smo se supruga i ja dogovorili da ćemo sve objasniti djeci, saznali smo u razgovoru da je Iva pozvala u ožujku 2013. našeg malodobnog sina da joj dođe u Traumu, da ga treba. Sin je otišao k njoj, a ona mu je rekla da napiše izjavu koju mu je izdiktirala i da je vlastoručno potpiše ili da ću ja, u protivnom, kao njegov otac završiti u zatvoru, a on u popravnom domu. Primjerak te izjave mu nije dala, ali prema sjećanju stajao je basnoslovni iznos koji je navela da joj ja dugujem. Jedva smo smirili sina i objasnili mu da u okviru međunarodnog prava kojeg je RH potpisnica, taj potpis ništa ne vrijedi. Otkrili smo i da je Iva tada svakodnevno zvala moga sina i tražila da prekapa po mojim stvarima ne bi li našao određenu dokumentaciju koja bi joj, valjda, išla u korist”, ispričao je šogor okrivljene.

PODIJELIO 80 MILIJUNA KUNA U NEKOLIKO MJESECI: Kraljevićeve nasljednice i dalje ne znaju zašto je svojoj zaposlenici dao preko pola milijuna

“Kao liječnica je bila fantastična”

Ubrzo su on i supruga dozali da nisu jedini koje je Iva Popović Rabić prevarila, a doznali su i da je ona protiv njega, svoga šogora, podnijela tužbu tvrdeći da on njoj duguje novac i da joj prijeti.

“Od Ive nikad nisam tražio nikakve dokumente vezano za račune u Austriji gdje ima novac, jer sam joj vjerovao. Vozila je skupocjeni auto, imala brendiranu odjeću, ponašala se vrlo ekstravagantno. Tko bi posumnjao da se radi o osobi vrlo izrazitih kriminalnih sklonosti”, kazao je dodavši da mu njezin život na visokoj nozi tada nije bio neobičan uzevši u obzir priču o nasljedstvu Žarka Kraljevića kojemu je bila osobna liječnica.

Jutarnji list piše da je svjedočila i Vlatka M., Ivina školska kolegica, koja je također nasjela na njenu prevaru.

“Jednom prilikom moj djed s kojim sam živjela rekao mi je da je bio u Traumi i da me pozdravila poznanica Iva te su razmijenili kontakte. Kad je 2013. obolio i nitko nije znao što mu je, otišao je Ivi. Ona ga je hospitalizirala i shvatila gdje je problem. Kao liječnica je fantastična bila. Ubrzo me tražila 20.000 kuna pozajmice za njezinu privatnu praksu. S mužem sam skupila 19.800 kuna koje joj je on prebacio na račun. Ubrzo mu je Iva vratila 22.000, a razliku nije htjela nazad”, kazala je te dodala da je ova uskoro tražila novu pozajmicu od 27.300 eura koliko joj i danas duguje.

SVJEDOČILA ŽRTVA PREPREDENE LIJEČNICE: ‘Dao sam joj svu ušteđevinu i djedovinu, nije mi vratila’

“Nije mi palo na pamet da joj ne dam”

I 53-godišnja Jozefina D., čijoj je kćeri nakon operacije Popović bila fizijatrica, posudila joj je 86.500 kuna i 57.000 eura koje otad niej vidjela.

“Zbog svega sam zaradila dijagnozu i pijem Normabele. Iva je bila doktorica za poželjeti. Prvih godinu dana samo se nudila, pomagala. I onda me tražila 30.000 kuna. Nije mi palo na pamet da joj ne dam. Ubrzo mi je vratila 15.000 pa tražila 14.000 da joj treba za neki stan. Kad je doznala da imam oročeni novac namijenjen kupnji stana za kćer, nije me prestajala zvati, nije mi dala disati ni raditi. Posuđivala sam joj novac, a dio je uvijek vraćala preko svog, kako je govorila, Krešice. Osjećala sam se kao hipnotizirana. Potpisale smo ugovor o povratu”, ispričala je Jozefina D. kojoj se Iva Popović Rabić uskoro prestala javljati na mobitel.

Štoviše, kada je njezin odvjetnik poslao fizijatrici opomenu zbog duga, ova ju je potom nazvala i prijetila joj tužbom.

NOVA ŽRTVA LIJEČNICE KOJA JE PRIJATELJE PREVARILA ZA 9,4 MILIJUNA KUNA: ‘Tvrdila je da se radi o životu ili smrti’

Stjecala povjerenje sviju znanih pa im uzimala novac

“Govorila je da nema što izgubiti, da joj se prijeti otmicom djeteta, Pripuzom i Jelavićem, ali da se ona ništa ne brine jer u policiji ima svog Gordana (Gordana Mršića iz Centra Ivan Vučetić op.a.). Spominjala je Kraljevića i nasljedstvo radi čega joj se prijeti, pa onda da će imati novac kad otvori neke sefove. Uz sve to, Iva me je dva puta počastila odlaskom u Dramalj. Prvi je platila smještaj, a za drugi mi je stigao račun nakon godine dana od vlasnice hotela”, kazala je Jozefina D..

Jutarnji list piše kako su fizijatričini vjerovnici bili njezini poznanici, prijatelji, kolege, pacijenti, djelatnica MUP-a, frizer, terapeut pa i rođena sestra. Svima je bila prijateljica i izvan radnog vremena, a koristila je sva moguća sredstva, poznanstva i rodbinske veze da stekne povjerenje.

PROGOVORILA ŽRTVA LUKAVE LIJEČNICE: ‘Prijetila mi je Nikicom Jelavićem i Pripuzom i tvrdila da će zbog bogatstva robijati ako treba’