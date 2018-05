FIRMA BILA PARAVAN ZA UTAJU POREZA: U Zagrebu uhićen član moćnog talijanskog kriminalnog lanca i vlasnik poznatog zagrebačkog restorana!

Zbog sudjelovanja u prijevari teškoj gotovo milijardu eura u središtu Zagreba uhićen je 48-godišnji Talijan. Riječ je o Fabriziu Affusu, koji je nedavno s poslovnim partnerom otvorio talijanski restoran, no sada iza rešetaka čeka izručenje Italiji čija ga policija traži kao desnu ruku moćnog organizatora kriminalnog lanca.

Istražitelji su Fabrizu Affusu ušli u trag svega nekoliko sati nakon što je finalizirana međunarodna operacija u kojoj je raskrinkano na koji su način uz pomoć lažnih faktura, prikazujući tek tijek robe i plaćanja za usluge kojih u stvarnosti nije bilo, izvlačili porez na dodanu vrijednost. U pitanju je talijanska IVA, a organizatori su talijanskim poreznim vlastima prikazivali fiktivno poslovanje na osnovu kojeg su pravdali porezne odbitke.

Analizirano 75.000 tajno snimljenih razgovora

Tijekom ove nevjerojatno opsežne istrage u kojoj su sudjelovale policije pet zemalja, korišten je i poseban računalni program uz pomoć kojeg je analizirano gotovo 75 tisuća tajno snimljenih razgovora. Praćena je nabava i plaćanja, te razmjena porezne dokumentacije. U jednom trenutku istragom je bilo obuhvaćeno čak 218 osoba.

OPERACIJA ‘KRUŽNO PUTOVANJE’: U prijevari teškoj milijardu eura sudjelovale i dvije hrvatske tvrtke

Operacija je rezultirala otkrivanjem lanca u kojem je bilo povezano 180 tvrtki. Njih 154 imale su sjedišta u Milanu i Rimu, dok su još 54 tvrtke bile umrežene iz 15 drugih zemalja: po četiri iz Austrije, Malte, Češke i Slovačke, tri iz Poljske, po dvije iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke i Rumunjske, te po jedna iz Velike Britanije, Irske, Cipra, Litve i Nizozemske. One su iskorištene za izvlačenje 130 milijuna eura poreza na dodanu vrijednost iz talijanskog budžeta.

Mozak operacije – Fabio Castaldi

Istražitelji su utvrdili da su među ovim tvrtkama cirkulirale fakture za usluge koje nikada nisu realizirane, te računi za robu koja nikada nije prodavana. Njihova vrijednost popela se na 930 milijuna eura, a većinom je bila riječ o trgovini hi-tech uređajima. No bilo je lažnih računa i za prodaju printera i tonera, te osnovnih potrepština poput brašna, šećera i mlijeka u prahu. Roba, čiji se dio doista nalazio u Italiji, prodavan je, samo papirnato. Papiri bi se, ako se radilo o izvozu, vraćali talijanskim tvrtkama, a u tom lancu tražen je i povrat PDV-a, odnosno IVA-e.

Mozak ovog prevarantskog lanca bio je Fabio Castaldi. Čovjek o kojem se pričalo kao stručnjaku za međunarodna fiskalna pravila, postao je ideolog nezakonitog izvlačenja poreza na dodanu vrijednost. Dokumentaciju je pokušao sakriti u financijskim tokovima Velike Britanije, preko desetaka svojih tvrtki što ih je tamo uspio registrirati. Affuso je, tvrde istražitelji, bio njegova desna ruka. Zato je i osumnjičen kao pripadnik ove zločinačke grupe.

Castaldi je svoj posao promovirao preko tvrtke “Castaldi lawyer&partners Ltd” koja je osim sjedišta u Londonu imala i ured u Švicarskoj. Nudio je načine poslovanja u Velikoj Britaniji uz plaćanje poreza u Italiji, no čini se da je sve bilo usmjereno isključivo na izbjegavanje plaćanja svih potrebnih davanja državi, odnosno u ovom slučaju na izvlačenje poreza na dodanu vrijednost bez stvarnih poslova. Nudio je i mogućnost poslovanja preko poreznih oaza, te off shore tvrtki među kojima su bila i one u Panami, uredi u Švicarskoj ili pak Luxembourgu.

Lažno poslovanje

Među tvrtkama koje su izdavale tisuće računa za nepostojeće poslove i prodaju robe bile u “Omnia trade”, “Politech”, “Aldomotica”. Za međunarodne poslove u ovom lancu, upravo preko ovih tvrtki, bili su, kako su otkrili talijanski istražitelji, zaduženi Paolo Majan, poduzetnik iz Vicenze, koji je već osuđivan zbog poreznih utaja, te Massimo Cattelan, koji je bio zadužen za sumnjivu prodaju brašna, šećera i mlijeka u prahu.

‘Kružno putovanje’

Affuso, koji je prije 20 godina došao u Hrvatsku, a od 2013. godine na čelu je tvrtke “Mogul” koja je, kako je utvrđeno, također bila dio ovog kriminalnog lanca. Iako je, prema dostupnim podacima iz hrvatskog Sudskog registra ova tvrtka još u veljači ove godine otišla u stečaj, očito je prije toga poslužila za lažno poslovanje s talijanskom tvrtkom “Idea Otto srl” koja se bavi proizvodnjom i prodajom dodataka prehrani, a iskorištena je i kako bi preko nje nestala računovodstvena dokumentacija tvrtke “Gold eggs srl” što ju je također vodio. Iznimno vrijedan “djelatnik” skupine što je upravo raskrinkana.

Za to vrijeme imao je i paralelne poslove u Zagrebu. Prije nekoliko mjeseci s kompanjonom je otvorio restoran “Luna Rossa” u samom središtu grada, Hvalio se talijanskom hranom boljom čak i od one u Italiji, a osim Talijana zaposlili su i radnike iz Hrvatske.

No, u samom finišu operacije kodnog naziva “Kružno putovanje” za Affusom je izdan europski uhidbeni nalog na osnovu kojeg su ga zagrebački policajci lišili slobode. Uskoro će biti izručen talijanskim vlastima, a rasplet slučaja za sada čeka u istražnom zatvoru u Remetincu.