FILIPOVA ODMAZDA SPLIĆANE PODSJETILA NA JOŠ DVA MRAČNA SLUČAJA: Droga, prijetnje, ucjene i nasilje – i oni su zbog braće uzeli živote

Mate Vukušić je 2007. ustrijelio dvojicu i ranio jednog mladića zbog maltretiranja, reketarenja i prijetnji, a Vladimir Čulina je prije 22 godine ustrijelio dvojicu splitskih dilera kriveći ih za bratovu ovisnost, da bi 14 godina kasnije ubio i oca

Split, ali i cijelu Hrvatsku potreslo je subotnje trostruko ubojstvo koje je počinio 25-godišnji Filip Zavadlav, a o čemu se govori kao o osveti pripadnicima narko-miljea zbog prijetnji i maltretiranja njegova brata. On će imati priliku iznijeti svoju obranu, u kojoj može reći kako se radilo o osveti ili ponuditi neki drugi motiv. Tijekom postupka će biti podvrgnut i psihijatrijsko-psihološkom vještačenju, što bi moglo i promijeniti smjer kaznenog postupka.

Slobodna Dalmacija otkriva kako to nije bio jedini masakr zbog osvete i zaštite članova obitelji u Splitu. Štoviše, ranije su zabilježena čak dva slučaja višestrukih ubojstava. Jedan od počinitelja je bio ubrojiv, dok je drugi bio psihički bolestan.

Htjeli mu silovati sestru

U veljači 2007. su ubijeni 21-godišnji Lovel Matković i Marino Vukušić, dok je ranjen Ivan Ljubić. Zbog toga je tada 22-godišnji Mate Vukušić osuđen na 22 godine zatvora, a kao motiv je utvrđeno sustavno maltretiranje koje je ubojica proživljavao. Naime, žrtve su nekoliko dana prije ubojstva išamarale ubojicu te mu propucale auto. Vukušić je priznao da je počinio ubojstvo zbog toga jer su ga reketarili i prijetili da će nauditi njegovoj obitelji i silovati mu sestru.

Psihijatar je tada utvrdio da je Vukušić zbog maltretiranja ubojstvo počinio u afektu, a Vrhovni sud je potvrdio kaznu procijenivši kako se ne radi o ubojstvima iz bezobzirne osvete, za što se može dobiti do 50 godina zatvora.

Nakon likvidacije dilera zatukao oca

Vladimir Čulina je još 1998. ubio splitske dilere Roberta Širinića i Dalibora Sablića, a razlog je bio to što je njih dvojicu smatrao odgovornima za bratovu tešku ovisnost o heroinu. No, to Čulini nije bio jedini krimen. Devet mjeseci ranije ranio je dilera Marija Zulima, a nakon što je zbog ubojstava 10 godina proveo na liječenju od shizofrenije i PTSP-a u Vrapču, 2012. je sjekirom zatukao svog oca.