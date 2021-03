EVO OPET NAŠEG PRAVOSUĐA: Obitelji poginulog radnika sud oduzeo odštetu zbog netočnog datuma smrti, sprema se revizija presude

Županijski sud u Splitu oduzeo je 757.000 kuna odštete obitelji Matas zbog smrti njihova muža i oca na radnom mjestu, jer je u presudi naveden krivi datum njegove smrti

Vrhovni sud odlučio je poslati na reviziju pravomoćnu presudu Županijskog suda u Splitu kojom je Anđeliji Matas i njezinoj djeci oduzeta odšteta nakon smrti supruga i oca Andrije Matasa na gradilištu trgovačkog centra Mall of Split. Drugostupanjska odluka iz ožujka prošle godine temeljila se na krivom datumu smrti, a posljedično i na krivim pretpostavkama. Naime, Matas je poginuo 10. studenog 2015. u 18:15, a u presudi stoji kako se nesreća sa smrtnim ishodom dogodila 23. lipnja 2016. Sud je zaključio kako je na dan nesreće vidljivost bila dobra, jer se dogodila u vrijeme kada je “najkraće vrijeme noći, a najduži dan”.

Andrija Matas bio je vozač kamiona poduzeća Cestar, koji je radio na gradilištu Mall of Splita. Jedan od uzroka nesreće bilo je i kašnjenje s otvaranjem objekta, zbog čega se danima radilo prekovremeno. Anđelija Matas je također djelatnica Cestara, ali kako je tvrtka negirala da se radi o nesreći na radu, podnijela je zahtjev za dobivanje odštete na Općinskom sudu u Splitu 2016. godine. Nakon tri godine povlačenja po sudu, ona i njeno troje djece su nepravomoćno dobili 757.000 kuna.

Nesreća na radu

Naime, nesreća se dogodila kada je Matas s kolegama pokušavao zamijeniti akumulator na svome kamionu. Iako je radno vrijeme bilo do 15 sati, velik dio radnika ostao je raditi prekovremeno zbog kašnjenja radova. Njegov šef je odlučio da treba popraviti kamion na licu mjesta, jer je stvorio gužvu na gradilištu i zapriječio odvoženje materijala. Zbog toga su radnici trebali prebaciti dvadesetak kilograma težak akumulator u uzak prostor po lošem osvjetljenju. Jedan je radnik svijetlio mobitelom, dok su Matas i njegov kolega pokušavali postaviti akumulator. U jednom je trenutku kamion krenuo unazad i prignječio Matasa uz drugi kamion koji je bio parkiran iza njega.

Općinski sud u Splitu je u svojoj presudi utvrdio kako su rukovoditelji gradilišta morali izmjenu akumulatora povjeriti mehaničarima, a ne radnicima koji su tog dana radili više od 11 sati. Tom su presudom Anđelija Matas i njeno troje djece dobili po 154.000 kuna, a Cestar je trebao platiti i 141.975 kuna sudskih troškova.

Krivi datum smrti

No, u manje od godinu dana, tročlano vijeće Županijskog suda u Splitu oduzelo je obitelji Matas odštetu, jer su na temelju krivog datuma utvrdili kako je vidljivost bila dobra, a uz to su zaključili i kako zamjena akumulatora na kamionu nije komplicirana te da to rade svi prosječni vozači na svojim automobilima. Odlučili su i da troškove suđenja od 202.000 kune moraju podmiriti udovica i djeca.

“Nikad nismo prestali vjerovati, moja djeca i ja, da ćemo doći do pozitivnih rješenja u ovom sudskom postupku. Pojedinci koji sude, a da i ne pročitaju tužbu, govore sami za sebe i neka žive s tim među svojom obitelji i svojim kolegama. Sigurni smo u to, vjerujemo čvrsto da u pravosuđu ima manji broj pojedinaca koji sramote svoju struku, ali isto tako da je veći broj ljudi koji časno i odgovorno rade svoj posao”, poručila je Anđelija Matas za Slobodnu Dalmaciju.

Sudska praksa nije jedinstvena

Zbog svoje je vjere u pravosuđe zatražila od Vrhovnog suda reviziju presude. Oni su u svojem rješenju, kojim tu reviziju dopuštaju, naveli da treba utvrditi “je li počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka jer presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, ako u odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danima u postupku i samim tim tih isprava ili zapisnika”.

Drugi razlog revizije je tumačenje pretpostavki u kojima dolazi do oslobađanja ili djelomičnog oslobađanja poslodavca od odgovornosti. Naime, u takvim situacijama, praksa viših sudova nije jedinstvena.