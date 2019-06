EPILOG TUČNJAVE U POREČU: Troje ljudi ozlijeđeno, 51-godišnjak se bez povoda htio tući sa svima

Policija je razriješila slučaj makljaže koja se dogodila u Poreču u ponedjeljak navečer

Policijska uprava istarska dovršila je kriminalističko istraživanje zbog tučnjave koja se dogodila u ponedjeljak navečer u Poreču. U tučnjavi je sudjelovalo više osoba, a tri muškarca su ozlijeđena. Iz policije tvrde kako je sukob prestao tek kad su oni izašli na poprište.

“Provedenim kriminalističkim istraživanjem, utvrđeno je da je oko 20 sati, na parkiralištu trgovačkog centra u Ulici Mate Vlašića, 51-godišnjak bez ikakvog povoda prišao 36-godišnjem talijanskom državljaninu i udario ga nekoliko puta u glavu, nakon čega je otišao s mjesta događaja”, piše policija.

No, kao da mu to nije bilo dovoljno, 51-godišnjak je samo sat vremena poslije upao u obračun s dvojicom 18-godišnjih mladića. Oni su ga napali šipkama, no on je jednome oduzeo šipku te ga njome premlatio. To je bio tek početak kaosa.

Prijetio smrću

“51-godišnjak je uspio oduzeti jednom od njih šipku te ga je njome udario nekoliko puta, pri čemu im je prijetio smrću. Tada je na mjestu događaja pristiglo još osoba koje su se uključile u sukob, među njima i maloljetnici, no nakon dolaska policijskih službenika, svi sudionici prestali su s protupravnim ponašanjem.

U bolnici su završili pretučeni 36-godišnji Talijan te maloljetnik iz Hrvatske, a težina ozljeda mladića pretučenog šipkom još nije utvrđena. Policija je protiv ratobornog 51-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu zbog prijetnji smrću, nanošenja tjelesnih ozljeda i povrede djetetovih prava. Prijave su zaradila i dvojica 18-godišnjaka, zbog pokušaja nanošenja teških ozljeda. Istraga, poručuju iz policije, nije gotova.