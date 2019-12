‘EMILA JE NJEGOVA BAKA ZAČARALA DA ME UBIJE’: Psihijatri završili vještačenje nad djevojkom koja je zaklala dečka, evo što su ustanovili

Tijekom istrage nije iznosila obranu, tvrdi da se ničega ne sjeća

Kombiniranim psihijatrijsko-psihološkim vještačenjem utvrđeno je da je 25-godišnja Ivana G. svojeg 33-godišnjeg dečka Emila Žaju usmrtila u neubrojivom stanju. Do tragedije je došlo početkom listopada u kući u Svetom Kaju u Solinu, kada je Ivana dečku zabila nož u srce. On je potom izašao pred kuću i pao, a preminuo je na putu do bolnice, piše Dalmatinski portal.

Osumnjičena je mjesec dana provela u pritvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Nakon saslušanja svjedoka puštena je da se brani sa slobode, uz obavezu da se redovno javlja splitskim psihijatrima.

To je oca ubijenog mladića jako pogodilo.

Opasna za sebe i okolinu

Prema prvom nalazu psihijatrice nije bila opasna za okolinu, no vještačenjem se ipak utvrdilo da je opasna i za sebe i za okolinu pa je Državno odvjetništvo zatražilo da joj se odredi istražni zatvor. Kako se radi o neubrojivoj osobi, trebali bi je prebaciti u ustanovu za osobe s duševnim smetnjama u Vrapče, piše Dalmatinski portal.

Što se daljnje istrage tiče, slijedi vještačenje ozljeda koje su bile kobne te večeri kad je djevojka ubila Ivana. Nakon ubojstva zaključala sse u kuću pa je policija morala provaliti vrata.

Policajcima je govorila o crnoj magiji

U stanu su tada pronašli krvav nož, dok je ona obilno krvarila iz rezne rane na desnoj ruci.

Tijekom istrage nije iznosila obranu, tvrdi da se ničega ne sjeća. No, nakon uhićenja rekla je policajcima kako je Emila začarala njegova baka da ju ubije.