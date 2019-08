‘EL PADRE’ TERORIZIRA SUGRAĐANE: ‘Prijeti nam silovanjem i klanjem, bojimo se izaći u park. Policija kaže da ne može ništa’

‘Ne znate više kako će izgledati dan. Hoće li vas samo psovati, ili će razbijati, prijetiti klanjem i silovanjem. Urla na nas da smo četnici, balije i ustaše, kako ga okrene’

Zagrebački kvart Trešnjevka već je neko vrijeme pod terorom sugrađanina, poznatijeg kao “El Padre“, barem tako kažu korisnici Facebooka u nekoliko zagrebačkih grupa. Susjedi tvrde da im je uz El Padrea život postao noćna mora jer svakodnevno prijeti, psuje i stvara nered gdje god se pojavi.

“Ne znate više kako će izgledati dan. Hoće li vas samo psovati, ili će razbijati, prijetiti klanjem i silovanjem. Urla na nas da smo četnici, balije i ustaše, kako ga okrene. Bojimo se izlaziti u park gdje šeće svoje pse. U strahu su i roditelji s djecom, a što je najgore, svi su se počeli bojati prijavljivati ga policiji, jer policajci tvrde da tu ništa ne mogu. Samo porazgovaraju s njim, skupe izjave i onda opet sve krene po starom”, ispričala je za Zagreb.info uplašena susjeda.

POLICIJA OKREĆE GLAVU: Kvartovska banda maltretira sustanare – javno se drogiraju, dilaju, razbijaju, a pretukli su i oca desetero djece

Aktivisti smatraju da ima zaštitu policije

Aktivisti s Trešnjevke upozoravaju da je ovaj čovjek “tempirana bomba” i da uživa nečiju zaštitu u policiji jer bi inače, tako smatraju, policija drugačije reagirala. Jedno vrijeme su stanovnici Trešnjevke imali mira i to kada je El Padre završio “iza brave”. Susjeda je ispričala da je u zatvoru završio nakon što je registracijskom pločicom pretukao djevojku.

Kada je završio u zatvoru, bili su to blaženi mjeseci. Prebio je djevojku. Kažu da ju je premlatio registarskom pločicom auta. To je bilo u kafiću, gdje je jedno vrijeme radio”, ispričala je susjeda.

Sin zagrebačkog kamatara

Novinari portala Zagreb.info nisu mogli dobiti kafić u kojem je ovaj problematični mladić nekada radio. Obratili su se nadlažnoj policijskoj stanici u trešnjevačkoj Nehajskoj ulici. Policija je poručila da službeno ne može odgovarati na pitanja, no neslužbeno su novinari doznali da je dotični prijavljivan već dvadesetak puta pa su podnesene i prijave. Policajac s Trešnjevke, koji je želio ostati anoniman, kaže da je problem u pravosuđu. Kaže da pravosuđe svaki slučaj tretira zasebno, bez obzira na to što se ovdje radi o permanentnom kriminalnom ponašanju i maltretiranju susjeda.

S El Padreom novinari nisu mogli uspostaviti kontakt jer do broja nisu mogli doći, a na upite na Facebooku nije odgovorio. Međutim, novinari su razgovarali s par članova njegove obitelji pa su im oni otkrili obiteljsku anamnezu ovog slučaja. Otac mu je bio jedan od krupnijih zagrebačkih kamatara, a mladić nosi majčino prezime. Jedan dio života živio je s ocem, no ni on nije mogao izaći na kraj sa sinovom nasilničkom naravi. Susjed koji se i sam sukobio njim govori da mladić nema stalne prijatelje.

NAJGORE PRIČE O SUSJEDIMA IZ PAKLA KOJE SMO DOSAD ČULI: ‘Šetao je gol po hodniku zgrade sa sjekirom u ruci!’

‘Od čega živi? Pa prodaje drogu!’

“Mislim da je psihički bolestan. Nitko normalan se ne može tako ponašati. Posebne mete su mu žene i fizički slabije osobe. Njima upućuje najodvratnije uvrede i prijetnje. Govori im da će ih silovati i zaklati, unosi im se u lice. Nekidan je ušao u dućan, pokupio hrpu stvari i stavio u vrećicu, a onda na blagajni sve bacio na pod. Izašao je bahato van i rekao da ide u Lidl. Prodavačice kažu da ih često gađa hranom i vrijeđa. Boje ga se prijaviti, da im se ne osveti”, govori susjed.

Sudeći prema informacijama koje su novinari dobili, onne radi već neko vrijeme pa se teško ne zapitati čime se bavi. “A od čega bi živio? Pa prodaje droge, to zna cijeli kvart. On je diler. Nije to bez vraga. Kad god upadne u probleme s jačima od sebe, tada se poziva na veće autoritete iz kvarta, koji se okupljaju kod jedne autopraonice”, ispričao je susjed.

Nije htio reći o kojoj se autopraonici radi jer je u strahu. Dodaje da tamo ni policija ne zalazi.

PALA 20-GODIŠNJA MADAM S TREŠNJEVKE: Unajmila stan pa podvodila dvije mlade žene. Sve je počelo oglasom za posao