EKSPLOZIJE POTRESLE POLJE KOD BJELOVARA: Po klipovima povješao ručne granate, a onda je počela žetva…; ‘Netko me želi žarko ubiti’

Pukom srećom nema stradalih

Nepoznati počinite je na poljoprivrednom zemljištu između Starih Pavljana i Prespe, naselja u sklopu Grada Bjelovara postavio eksplozivne naprave koje su detonirale kada ih je zahvatio kombajn prilikom žetve usjeva.

Time je izazvao eksplozije odnosno opće opasnom radnjom i sredstvom izazvao opasnost za život i imovinu 66-godišnjeg vlasnika. U tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja, piđe Prigorski.

Kako doznaje Večernji, po svemu sudeći su u pitanju ručne granate koje je netko namjerno zakvačio za klipove kukuruza.

Policija intenzivno traga za počiniteljem.

‘Pomislio sam da sam gotov’

“Ispred kombajna su zaredale strašne eksplozije. Bilo ih je tri. Pomisilio sam da sam gotov. Ne znam kako sam to preživio”, kazao je Šulc te dodao da je policija tijekom očevida ispod kombajna pronašla još dvije bombe koje nisu eksplodirale, prenosi Bjelovar.live.

“Ovo nije prvi put da mi netko podmeće na mom imanju. Proteklih godina sam u kukuruzištu pronalazio razne metalne šipke koje su ondje namjerno postavljene da bi mi uništile kombajn. No, ovog puta me je netko očito želio likvidirati. Bombe su namjerno podmetnute, netko me žarko želi ubiti”, dodao je.

Ni sam ne zna kako se spasio

“Sve gume na kombajnu su sasječene. Diferencijal, hidromotor i cijelo podvozje je uništeno. U trenutku ekspolizije prvo je prsnulo vjetrobransko staklo i pritisak me izbacio sa sjedala. Onda sam tek začuoo detonaciju. Ne znam kako sam uopće izašao iz kombajna”; rekao je Šulc.