DVOJICA PREVARANATA DOBILA 18 I 22 MJESECA ZATVORA: Lažnim ovrhama kupovali su zlatne poluge; ‘Olakšali’ i reprezentativca

Dvojica prevaranata dobila su zatvorske kazne jer su putem lažnih ovrha izvlačili novac od građana i tvrtki te ga potom ‘prali’ kupnjom zlatnih poluga

Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio 55-godišnjeg Davora Bakovića na 22 mjeseca zatvora, a 61-godišnjeg Čedu Mavrinca na 18 mjeseci i obvezno psihijatrijsko liječenje zbog prijevara putem lažnih ovrha te pranja novca. Uz to, moraju vratiti sav ovršeni novac svojim žrtvama, nogometnom reprezentativcu Tinu Jedvaju, kojeg su “olakšali” za pola milijuna kuna te Fini, koja je u međuvremenu s 1,9 milijuna kuna obeštetila lažnu ovršenu tvrtku TD Cipro, javlja Jutarnji.

Predložena poslovna suradnja

Suđenje prevarantskom dvojcu bilo je dugotrajno i nimalo jednostavno. Mavrinac je u ožujku 2018. priznao krivnju, da bi u listopadu prošle godine, zajedno s Bakovićem, odbacio krivnju. Potom se ponovno predomislio i sve priznao. U svom iskazu rekao je da ga je Baković upoznao s dvojicom muškaraca, Valterom i Tihomirom, koji su im predložili poslovnu suradnju.

“Odveli su me da osnujem tvrtku Andatog usluge koja bi se trebala baviti uvozom bijele tehnike iz Kine i njezinom distribucijom po trgovačkim centrima. Iz Rijeke u Zagreb me dovezao Baković autobusom. Sastali smo se s tim muškarcima te su mi obećali godišnju plaću od 400.000 kuna. Dogovorili smo da ću ja potpisivati papire za tvrtku, Valter i Tihomir su me vozili javnom bilježniku i tako sam postao direktor. Vodili su me i u banku, a nosio sam dokumentaciju i u Finu. Ništa nisam sumnjao jer je sve bilo unaprijed pripremljeno. Dao sam im fotokopiju svoje osobne za potrebe otvaranja firme”, opisao je Mavrinac.

Unaprijed plaćene zlatne poluge

Priznao je i da je obilazio zagrebačke i ljubljanske zlatarnice kako bi podigao unaprijed plaćene zlatne poluge koje je davao Valteru i Tihomiru. Te su poluge plaćene novcem Tina Jedvaja, čiji je otac otkrio prijevaru, te ovrhom tvrtke TD Cipro.

“Javni bilježnik me nazvao rekavši da ima kupce za tvrtku pa sam ugovor o prodaji potpisao 20. rujna, a novi kupac, Čedo Mavrinac, kojeg nikada nisam vidio, sutradan je potpisao ugovor. S tom tvrtkom više nisam imao nikakve veze, a nakon prodaje su mi dolazili neki ljudi na adresu raspitujući se o novom vlasniku”, posvjedočio je bivši vlasnik Andatoga, Tomislav Gakić.

Prema iskazima svjedoka, tvrtka Andatog je u Ljubljani htjela kupiti zlata u vrijednosti 2,8 milijuna kuna, a iz zagrebačke su zlatarnice otkupili osam kilograma zlata u vrijednosti 294.800 eura. Val lažnih ovrha i kupnje zlata prekinula je policija nakon jedne dojave.