SVJEDOK STRAVIČNE NESREĆE KOD KARLOVCA: ‘Pokušao je pretjecati kamion u zavoju i uletio je u ‘škare’. Nije im bilo spasa…’

Dvoje je ljudi poginulo, a troje ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se jučer oko 14.50 sati dogodila u mjestu Okić na Državnoj cesti D-6 kod Vojnića. Kako doznaje KAportal jedan je vozač pretjecao u zavoju teretni automobil pun drva i to na punoj crti što je i dovelo do nesreće. Došlo je do sudara kamiona i automobila te se u “sendviču” našlo još jedno osobno vozilo.

STRAŠNA PROMETNA NESREĆA KOD VOJNIĆA: Na mjestu poginule dvije osobe, tri su ozlijeđene

“Vozač je pokušao pretjecati drugo vozilo, ali na krivome mjestu; po punoj crti i u laganom zavoju, tako da je uletio ‘u škare’ kako bismo rekli. Ostao je stiješnjen između kamiona koji je prevozio trupce i vozila koje nije uspio preteči. Koliko smo vidjeli, dvoje poginulih je bilo u vozilu koje je pretjecalo, a troje ozlijeđenih osoba bilo je u tamnom karavanu kojega je ovaj što je pretjecao stisnuo uz ogradu. Vozaču kamiona nije ništa, samo je ostao ‘zarobljen’ na svojoj kabini”, ispričao je mještanin Okića za Večernj list.

Kazao je da su Hitna pomoć iz Vojnića i policija jako brzo došli, ali da osobama u autu koje je pretjecao nije bilo spasa.

Kako je KAportalu rekao ravnatelj Opće bolnice Karlovac Ervin Jančić, u bolnici su zaprimljene tri ozlijeđene osobe. Mlađa žena (20) je uspješno operirana i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja za nadzor i potporu, dok operativni zahvat slijedi za mlađeg muškarca. Stariji muškarac (65) nalazi se na odjelu kirurgije.

Promet se do 19.20 sati odvijao obilazno pravcem Tušilović – Budačka Rijeka – Kolarić – Vojnić i obratno, no tada je, nakon završenog očevida, normaliziran.

Policija objavila detalje: Poginuli su 58-godišnji vozač auta i putnik (56)

Policija je u utorak ujutro objavila i detalje nesreće.

“Osobnim automobilom slovenskih registarskih oznaka upravljao je 58- godišnjak koji u zavoju nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika, te je izgubio nadzor nad upravljačem, prešao na suprotni kolnički trak i udario u teretni automobil zagrebačkih registarskih oznaka, s pridodanim priključnim vozilom slovenskih registarskih oznaka, a kojim je upravljao 40-godišnjak”, navode u PU karlovačkoj nakon obavljenog očevida.

Tom je prilikom, dodaju u policiji, došlo do odbačaja spomenutog osobnog automobila koji je potom udario u osobni automobil austrijskih registarskih oznaka, a koji je odbačen u zaštitnu odbojnu ogradu. Njime je upravljao 53-godišnjak.

Na mjestu događaja smrtno je stradao 58-godišnji vozač i putnik iz njegovog vozila star 56 godina, dok je dvoje putnika iz tog vozila (65-godišnjak i 19-godišnjak) teško ozlijeđeno, a 20-godišnjakinja je zadobila ozljede opasne po život. Jučer su u karlovačkoj Općoj bolnici 20-godišnjakinja i 19-godišnjak podvrgnuti operativnim zahvatima.

“Očevidom je na mjestu događaja rukovodila zamjenica općinske državne odvjetnice, a policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja dodatnih okolnosti nastanka ove prometne nesreće”, kažu nam u policiji.