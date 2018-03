DVOJE DUŽNOSNIKA IZ MILANOVIĆEVE VLADE USKORO NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI: Peglali službene kartice i plaćali privatne račune državnim novcem?

Prije tri godine tadašnja ministrica dala je ostavku, a uskoro sjeda na optuženičku klupu.

Zbog nezakonitog trošenja državnog novca preko službenih kartica 30. svibnja počet će suđenja bivšoj ministrici kulture Andrei Zlatar Violić i njezinom tadašnjem zamjeniku Berislavu Šipušu. Dvoje HNS-ovih dužnosnika vlade Zorana Milanovića optuženi su za zlouporabu položaja i ovlasti, a početak suđenja zakazan je danas na pripremnom ročištu koje je održano na Županijskom sudu u Zagrebu.

USKOK sumnja da je bivša ministrica od ožujka 2012. do ožujka 2015. godine podigla nešto više od 250 tisuća kuna. Dio novca je i vratila, no sebi je, stoji uoptužnici, zadržala 99 tisuća kuna. Šipuš je pak koristeći službene kartice napravio trošak od 64.387,72 kune, te podigao još 17.827,81 kunu gotovine. Istražitelji su utvrdili da je dio proračunskih sredstava Šipuš vratio. U pitanju je iznos od 14.077,44 kune, no sebi je ostavio 68.603,09 kuna. Za taj je iznos oštećen je državni proračun.



Otkrila ih je Državna revizija

Optužnica je protiv bivše ministrice i njezinog zamjenika podignuta jer su trošili državna sredstva unatoč zabrani što ju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Radilo se o zabrani iz Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobitela, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja. Bez obzira na zabranu Andrea Zlatar Violić i Šipuš plaćali su su svoje računa u ugostiteljskim objektima i trgovinama ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu.

Zbog ove afere Andrea Zlatar Violić podnijela je u ožujku 2015. godine ostavku. U pismu što ga je tada uputila predsjedniku Vlade navela je da prihvaća odgovornost za nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju.

‘Ispričavam se zbog nedovoljne kontrole i nepridržavanja propisa u financijskom poslovanju. Iako su sva dugovanja podmirena, smatram da je logična posljedica moje odgovornosti za nepravilnosti u financijskom poslovanju ostavka’, napisala je.

Još je Državna revizija u nalazu za 2013. godinu utvrdila da su u Ministarstvu kulture podizana gotovinska sredstva korištenjem poslovne kreditne kartice izvan blagajničkog poslovanja. Na taj način je došlo do nepoštivanja odluke u uvjetima korištenja kreditnih kartica. Prema istom nalazu revizije, do vremena obavljanja revizije (lipanj 2014) vraćen je cjelokupan iznos sredstava.