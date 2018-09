DVIJE NEOBIČNE NESREĆE U PODRAVINI: Jedan vozač sletio u kanal, drugi se zabio u ogradu, a obojica su potom učinili nešto čudno

Vozač koji je Ford Mondeom sletio u kanal kod Botova i drugi, koji se VW-om zabio u most na cesti između Čepelovca i Đurđevca, nakon nesreće su jednostavno odšetali s mjesta nesreće ostavivši svoja skršena vozila

Ponedjeljak je u Podravini počeo dvjema prometnim nesrećama u ranim jutarnjim satima u kojima nije bilo ozlijeđenih i poginulih, ali zajedničko im je da su sudionici obje učinili nešto neobično.

Odšetali s mjesta nesreće i zaradili prekršajne prijave

Kako piše ePodravina, oko 4 sata na cesti između Gotalova i Botova kod Koprivnice 61-godišnjem vozaču Ford Mondea u jednom zavoju vozilo se zanijelo, zarotiralo i sletjelo u kanal prevrnuvši se na bok. Vozač je nakon toga jednostavno odšetao s mjesta nesreće ostavivši vozilo u kanalu. Policija će protiv njega pokrenut prekršajni postupak.

Sat i pol kasnije, oko 5.30 na cesti između Čepelovca i Đurđevca dogodilo se nešto slično kada je 26-godišnji vozač VW-a u jednom trenutku vozilom prešao na suprotnu stranu kolnika i udario u metalnu ogradu mosta.

I on je, poput prethodno spomenutog vozača, neozlijeđen izašao iz svoga vozila i samo odšetao s mjesta događaja. I njega su ubrzo pronašli policajci te mu izmjerili 1,84 promila alkohola u krvi. Smješten je u prostorije policije do otrježnjenja te je i on zaradio prekršajnu prijavu.