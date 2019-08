DVIJE GODINE PRED DJECOM MALTRETIRAO ŽENU: Premlaćivao je, prijetio, nazivao kurvom…

Obiteljski nasilnik iz Rijeke nakon dvije godine strašnog maltretiranja izvanbračne supruge, pred očima dvoje malodobne djece, konačno je završio u zatvoru, javlja Novi list.

Vrijeđanje, nasilje i prijetnje trajale su do prije dva tjedna, kada je policija prekršajno prijavila nasilnika te mu zabranila pristup supruzi. No, on je naredbu prekršio te ponovno nasrnuo na žrtvu.

Grozne scene događale su se pred devetogodišnjom kćeri te petogodišnjim sinom, koje je znao psihički zlostavljati. Sina je običavao tuči bez nekog posebnog razloga.

Tridesetjednogodišnji D.B. proteklog je vikenda smješten u riječki zatvor, s jamstvom određenim na 100 tisuća kuna.

Osumnjičen je za pet kaznenih djela: nasilje u obitelji, prijetnje i nanošenje tjelesne ozljede izvanbračnoj supruzi te dva kaznena djela povrede djetetovih prava.

Vrijeđanje, prijetnje, udarci

Posebno često nasilnik je fizički zlostavljao suprugu u razdoblju od svibnja prošle godine do nedavno, dok nije uhićen. Muškarac, rodom iz BiH, verbalno je fizički napadao ženu, nazivao je kurvom, šamarao i čupao za kosu. Nije joj dopuštao da nazove policiju, jer ‘nema ozljeda za pokazati, a kad je bude htio zapravo udariti, onda će to i osjetiti’, govorio je. Prijetio joj je smrću, a govorio je da će ubiti i cijelu njezinu obitelj te da neće živa izaći iz kuće.

Nevjenčanu suprugu jednom je prilikom ošamario jer ga je zamolila da iz kuće ukloni stršljena. Jednom joj je pod grlo stavio kuhinjski nož, a poslije je oštricu zabio u jedan od kuhinjskih elemenata. Proteklog četvrtka u večernjim satima ponovno je započeo tiradu, udaravši ženu nogama po glavi i ostalim dijelovima tijela. Tada je pala i izgubila svijest. Tek je taj događaj doveo do uhićenja nasilnika.

Dvije godine sustavnog zlostavljanja

On je dvije godine sustavno pred očima djece zlostavljao nevjenčanu suprugu, a njih je istodobno vrijeđao i omalovažavao. Jednom je prilikom pijan došao kući te ugledao ženu kako spava sa sinom u njegovu krevetu. Nije htjela premjestiti se u spavaću sobu, pa je nasilnik uzeo metalnu šipku i počeo prijetiti batinama. U tom se trenutku probudio sin, kojeg je ta situacija jako uznemirila.

U rujnu ove godine, također u alkoholiziranom stanju, suprugu i djecu je optužio da su mu uzeli novac. Tada je vikao na njih i psovao ih. Kći je počela plakati, pa joj je zaprijetio batinama. Prošlog je mjeseca pak sinčića počeo nekontrolirano tući po stražnjici, a najgora scena dogodila se prošlog četvrtka, kada je u prisutnosti djeteta fizički nasrnuo na ženu koja je završila u nesvijesti.

‘Sve su žene kurve’

Nasilni je otac djeci redovito u trenucima maltretiranja nevjenčane supruge govorio kako je ‘mama kurvetina, kao i sve druge žene’.

Riječanin je na ispitivanju poricao kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Rekao je jedino da je točno da je prošlog četvrtka nasnuo na izvanbračnu suprugu, kada je zaprijetila da će mu oduzeti djecu.