DVAPUT GA NAPAO MEDVJED NA VELEBITU: Ostao je bez palca na lijevoj ruci, a život su mu spasili psi

Božu Nekića je medvjed napao na 700 metara od sela u kojem živi, a nije mu pomoglo ni penjanje na drvo

Umirovljenik iz Vratnika na Velebitu, Božo Nekić oporavlja se u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci od teških ozljeda koje je dobio kada ga je napao medvjed. Napad se dogodio prošle nedjelje popodne u šumskom predjelu Plan, a medvjed ga je napao čak dvaput. Odgrizao mu je palac lijeve ruke te mu teško ozlijedio lijevu potkoljenicu. Po cijelom tijelu ima ugrize, hematome i ogrebotine.

Medvjed je Nekića napao dok je sa svoja dva psa šetao šumom u kojoj je proveo djetinjstvo te u jednom trenutku, na 700 metara od sela, odlučio predahnuti. No, njegov odmor prekinula je rika medvjeda.

HOROR U BiH: Pucao u medvjeda, mislio da je mrtav, ali životinja je ustala i otkinula mu dio noge

Pokušao pobjeći na drvo

“Ni psi ni ja nismo ga čuli ni vidjeli, dok odjednom nisam čuo riku. Okrenuo sam se, a medvjed je već bio na stražnjim nogama. Nisam se ni snašao, a on je u tri skoka već bio na meni. U rukama sam imao mobitel i štap, ali mi je odmah razbio mobitel, zgrabio štap, pregrizao ga, a potom me zgrabio i za palac lijeve ruke koji mi je odgrizao.”

“Psi su skočili na njega, lajali, pokušavali ga otjerati. Medvjed se okrenuo na njih, a ja sam u tom trenutku potrčao prema najbližem stablu i krenuo se penjati na njega. Medvjed me je vidio i ponovo krenuo na mene. Zgrabio me zubima i pandžama za list lijeve noge i počeo me vući dolje”, rekao je Nekić.

Spasila ga rodbina

Dodao je kako su se psi opet okomili na medvjeda, pa ga je ovaj pustio i napao pse, a potom i odustao od napada i otišao u šumu. No, Nekić je obilno krvario, a pomoć nije mogao pozvati, jer mu se u borbi s medvjedom razbio mobitel. Podvezao je rane i došao nadomak sela, gdje je počeo dozivati upomoć. Čuli su ga rođak Joso, njegov sin i unuci te ga odvezli na hitnu. Uz zahvalu njima, Božo nije zaboravio na svoje pse.

“Moji psi, labradori Nera i Tedi, vjerojatno su mi spasili život u napadu medvjeda. Da njih nije bilo, tko zna bih li sada pričao s vama”, rekao je Božo Nekić novinaru Novog lista.