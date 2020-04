DVA POŽARA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI: Gori između Rasne i Koprivne, jedan su vatrogasci uspjeli ugasiti

Riječ je o nepristupačnom terenu i velikoj površini zahvaćenoj požarom, ukupno 30-ak hektara

Dva požara niskog raslinja buknula su na velikom području između mjesta Rasna i Koprivna u Požeško-slavonskoj županiji, a onaj kod Rasne je ugašen, doznaje se u ponedjeljak navečer u Vatrogasnom centru Brestovac.

Jedan požar je na ulazu u selo Koprivnu, drugi je u Rasnoj na kraju sela. Desna strana požara ide u smjeru mjesta Orljavac. Prvi dio na ulazu u Rasno vatrogasci su ugasili, dok drugi još gori, rekao je za Hinu zapovjednik Vatrogasnog centra Brestovac Alen Ugrin.

Potvrdio je da je požare vjerojatno netko potpalio te istaknuo da mještani nisu u opasnosti.

Nema velike štete

“Došlo je do ruba visoke šume, ali nema neke štete. To je uglavnom nisko raslinje i suha trava. Pojas od glavne ceste je nekih kilometar, kilometar i pol do glavne šume, do visoke šume. To je je iza kuća od vrtova pa prema šumi, šuma je mlada”, rekao je.

Riječ je o nepristupačnom terenu i velikoj površini zahvaćenoj požarom, ukupno 30-ak hektara.

Požar gasi nešto manje od 40 vatrogasaca, 14 iz DVD-a Brestovac, sedam iz DVD-a Zakorenje, pet iz DVD-a Ivandol, šest iz DVD-a Jaguplije te pet iz DVD-a Orljavac.

Trenutno čekaju smjenu vatrogasaca kako bi mogli ugasiti drugi požar.