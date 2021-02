DVA NAJMODAVCA OPTUŽUJU PODSTANARA DA IM JE DEVASTIRAO STANOVE: ‘Prevario nas je taj slatkorječivi dečko’; On ima svoju stranu priče

Dvojica iznajmljivača iz Zagreba optužuju Domagoj Tandarića da nije na vrijeme plaćao najamninu te da im je uništio stanove, no on na Facebooku tvrdi da ga je jedan od njih smjestio na tavan i prijetio mu smrću zbog neplaćene najamnine

Iako se podstanari često žale na iznajmljivače, ponekad se dogodi da se i iznajmljivači žale na podstanare. U nekim situacijama je to sasvim opravdano, kao u primjeru Alena Kozića iz Zagreba. On je iznajmljivač koji ima nekoliko soba na Kvaternikovu trgu. Prije otprilike pola godine javio mu se Domagoj Tandarić, mladić od tridesetak godina. U početku je sve bilo u redu, ali je Kozić kasnije shvatio da mu je Tandarić “prodao” priču.

“Zvao me simpatični dečko, tražio je informacije oko cijene najma. Na prvi pogled nije bio sumnjiv, uredno je izgledao i normalno se ponašao. Doduše, bio je malo osebujan, ali to je donekle bilo čak i simpatično. Kako nije postojalo nikakvih problema, odmah smo potpisali ugovor o najmu stana i odredili cijenu od 1500 kuna mjesečno. Već nakon prvog mjeseca počeo je kasniti s plaćanjem. To sam još tolerirao. Naprosto znam u kakvim uvjetima ljudi žive i rade, no posumnjao sam da mi je podstanar lagao da je stalno zaposlen. Ubrzo sam doznao da uopće nije prijavljen na poslu, da se bavi raznoraznim poslovima na crno, da je ovršen i da ga traži policija”, ispričao je Večernjem Kozić.

Druga identična priča

Danima ga je pokušavao uhvatiti, a kad je to uspio, Tandarić mu je rekao kako su mu roditelji stradali tijekom rata u Vukovaru. Kozić se nad njim sažalio, pa mu je i spustio mjesečni najam, no on je nastavio po starom. Kozić je u međuvremenu doznao kako je Tandarićeva majka živa, pa mu je zbog te laži odlučio otkazati najam. Dao mu je rok za iseljenje do prošle subote u podne.

“Dakle, prvo je namjerno slomio ključ u bravi pa sam morao provaliti u svoj vlastiti stan i tako oštetiti ne baš jeftina vrata. Kad sam ušao unutra, pretrpio sam šok. Ugašene cigarete bile su posvuda, smeće je bilo razbacano po cijelom stanu, a kuhinja je bila masna, skorena i smrdljiva. Također, razbio je ormar i liniju i baš se vidi da to nije slučajan pad ili ogrebotina već je namjerno i svom silinom udarao. Vjerojatno od bijesa kad sam mu rekao da mora izaći”, prisjeća se Kozić i dodaje da ga je od svega najviše pogodilo što mu je podstanar ukrao i LCD televizor.

Zbog toga je Kozić prijavio Tandarića policiji, a podići će i tužbu zbog naknade štete. Ne nada se nekom posebnom ishodu, jer on nije prvi, a vjerojatno ni zadnji kojeg je Tandarić prevario i uništio mu stan. Još je jedan iznajmljivač imao sličnih problema s tandarićem prije dvije godine.

“Identična priča kao i s gospodinom Kozićem. Prevario me taj slatkorječivi dečko. Uništio mi je u potpunosti stan u centru Zagreba, a ja sam ga samo htio spasiti od ulice i poroka u kojima se našao. Čak sam ga svojevremeno zaposlio kao konobara u svom ugostiteljskom objektu, prijavio ga, ali on je naprosto stan pretvorio u štalu. Tu se nije moglo ući. Stravičan smrad, tvrdokorna prljavština, cigarete, smeće, porazbijani namještaj… Morao sam ga potjerati, a on je otišao bez riječi i sve je stvari ostavio kod mene. Kako je prijavio prebivalište na toj adresi i dandanas ga policija tu zna tražiti pa ja imam neugodnosti”, anonimno govori drugi iznajmljivač.

Sve objasnio na Facebooku

On je podnio tužbu protiv Tandarića, ali ne može naplatiti svu štetu iako je presuda otišla u njegovu korist. “On je zaglibio u kocki i drogi. Stan je često smrdio po marihuani. Čuo sam da radi na crno. Od njega se nitko neće naplatiti, vjerujte mi. Ovo samo mora biti upozorenje o tome kakvih podstanara ima”, zaključio je. Sam Tandarić nije odgovarao na pozive novinara, ali je zato na Facebook grupi “Tražim stan/sobu/cimera/cimericu uZagrebu” 31. siječnja, dan nakon iseljenja iz stana, ostavio podulju objavu u kojoj objašnjava svoju stranu priče s iznajmljivačem Kozićem.

“Iznajmio mi je jednu od dvije ilegalne sobe u tavanskim prostorijama zgrade bez sanitarnog čvora koja je nakon drugog potresa dodatno oštećena s pukotinama po zidovima na što gospodin nije ni trepnuo, što se novih ostecenja tice. Zgrada je nakon potresa 29.12. očito zadobila (nova) oštećenja krova jer mi je u sobi prokišnjavalo.

A sad što se stanarine tiče, gospodin je iznio tvrdnju da je stanarina trebala biti plaćena 9.1. što po ni ugovoru koji smo sklopili nije točan datum. U ugovoru stoji 11.1. i ugovor je bio napravljen bez mog pitanja kada mi odgovara plaćanje te smo usmeno uspostavili dogovor (jer drugačije očito nismo mogli) da mogu dati stanarinu 23. u mjesecu jer radi posla drugačije nisam ni mogao.

Isto tako, gospodin kao da ne vidi kakvo je stanje trenutno u svijetu i oglušuje se na moje molbe da me pričeka jer moj grijeh je što nisam bio redovan i ja mogu razumjeti da nekome pukne film radi toga, ali da se oglušuje na moje poruke kako imam stanarinu i da se samo trebamo dogovoriti gdje i kako će ju preuzeti, ja samo dobivam poruku kako moram iseliti do 12 idućeg dana.

Jako mi je žao što je gospodin odlučio urediti sobu na svoj način i reći da sam ju ja takvom ostavio, nažalost nemam slike da se borim protiv tih tvrdnji. Za kraj ostavljam samo članke koje mi je poslao da se, kako on kaže, pohvali svojom biografijom, ali izuzet ću njegove kaznene i prekršajne prijave koje mi je slao jer sadrže njegove osobne podatke, a ja se na njegovu razinu ne bih htio spuštati. Prijetnje smrću radi neplaćene stanarine za koju uostalom može reći da je plaćena jer sam pri ulasku u stan dao polog”, napisao je Tandarić na Facebooku objavivši nekoliko fotografija članaka iz Crne kronike raznih tiskanih medija.