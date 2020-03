DVA MJESECA NAKON KRVOPROLIĆA U SPLITU: Filip Zavadlav mašta o odlasku na brod, a ljudi mu šalju novac u zatvor

Otac i sin smiju se sastati samo na 15 minuta, a navodno je Filip izrazio žaljenje zbog svoga čina

Filip Zavadlav, prije gotovo dva mjeseca, u krvavom je pohodu Splitom smaknuo tri osobe – Marina Ožića Paića, Juricu Torlaka i Marina Bobana.

Ubrzo nakon što je počinio zločin, 25-godišnjak je uhićen te prebačen u zagrebačku Zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj ulici, odakle odlazi na psihijatrijska vještačenja u Vrapče kako bi se utvrdilo je li u trenutku zločina bio ubrojiv.

Mirela Znaor, jedna od organizatorica mimohoda ‘Otpor sustavu’, koja je pokrenula i prikupljanje financijske pomoći za Zavadlava, za Slobodnu Dalmaciju ispričala je kako je Filip u svakodnevnom kontaktu s ocem koji ga je posjetio dvaput sredinom veljače.

Otac i sin smiju se sastati samo na 15 minuta, a navodno je Filip izrazio žaljenje zbog svoga čina.

“Rekao je ocu: ‘Sad sam to napravija i maštam da idem na brod!'”, ispričala je Mirela te dodala kako je Filipovo zdravstveno stanje narušeno.

Šalju mu novac u zatvor

Odvjetnik Branko Šerić posjećuje ga dva puta tjedno, no majka, unatoč želji da ga vidi, nije bila u prilici da se ga posjeti s obzirom na to da joj je zbog sudskog procesa to zabranjeno kako svojim stavovima ne bi utjecala na sina.

Mladić koji je likvidirao tri osobe bez obzira na čin, uživa veliku potporu dijela javnosti, a neki mu šalju i novac.

“Novac koristi u kantini, koliko znam, trenutačno ima i previše novca za osnovne potrebe. Šalju mu ga preko Western Uniona ili običnom uplatnicom na račun Zatvorske bolnice u Zagrebu. Sudac istrage prvo mora pročitati sva pisma, pa ih onda prosljeđuje Filipu. Pišu mu ljudi iz Hrvatske, ali i inozemstva. Žele da izdrži i da ima snage za sudski proces i sve što ga čeka”, rekla je Mirela Znaor.