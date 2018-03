‘Sin mi se vratio iz Lidla, čekao je autobus na kružnom toku i dok je čekao bus zaustavio se bijeli kombi sa zatamnjenim staklima, otvorio prozor, a unutra je bio čovjek s kapuljačom na glavi i tamnim naočalama’, napisala je zabrinuta majka.

Šokantan post u Facebook grupi ‘Mame iz Dubrovnika’ ostavila je tijekom jučerašnjeg dana jedna prestrašena majka iz Župe dubrovačke, piše Dubrovački dnevnik. Naime, ona je porukom upozorila na opasnost s kojom se susreo njezin 12-godišnji sin.

Njemu je tijekom dana prišao muškarac u bijelom kombiju koji ga je pokušao namamiti u vozilo. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

“Sin mi se vratio iz Lidla, čekao je autobus na kružnom toku i dok je čekao bus zaustavio se bijeli kombi sa zatamnjenim staklima, otvorio prozor, a unutra je bio čovjek s kapuljačom na glavi i tamnim naočalama. Pitao ga je ideš li do Župe, na što je mali rekao kako je u Župi pa je ovaj rekao kako ide do Plata i pitao ga želi li s njime. Kad je dječak rekao da ne želi, pitao ga je gdje ide na što mu je rekao da ga to nije briga. Nakon toga mu je muškarac rekao da dođe do njega da ga nešto pita što je maloga prepalo i počeo je trčati, a ovaj je dao gas i otišao. Strašno je što je nedjelja i nigdje nema nikoga, tu i tamo prođe koji auto. Pa eto pripazite i upozorite djecu jer mene je ovo užasnulo. Znam da mi sin nema smisla za dramu i teatralnost, a meni ovo ne djeluje bezopasno i nevino”, napisala je mama iz Župe koja je slučaj prijavila policiji nakon čega su oni uzeli izjavu.