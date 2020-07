DRUGI DIO OBRAČUNA HAMIDOVIĆI-HRUSTIĆI ZAVRŠIO NA SUDU: ‘Rekao mi je da dođem, opsovao mi majku na romskom i zapucao’

Gino Hamidović je iz svog Porschea 25. studenog prošle godine pucao na Ginu Hrustića ispred Policijske postaje Trnje u Zagrebu

Nakon što je u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje 34-godišnjem Pablu Hamidoviću zbog pokušaja ubojstva Renata Hrustića, u srijedu je na istome sudu započeo proces protiv 31-godišnjeg Gine Hamidovića, zbog pokušaja ubojstva 26-godišnjeg Gine Hrustića.

Iako se ne radi o istom incidentu, detalji su previše slični. I Gino je danas, kao i Pablo u ponedjeljak, rekao kako se ne osjeća krivim za ono što mu se stavlja na teret. A na teret mu se stavlja da je 25. studenog prošle godine poslijepodne u ulici Kruge zaustavio svoj Porsche Carreru kada je Hrustić prelazio preko pješačkog prijelaza, odlazeći iz obližnje policijske postaje prema svom automobilu. U tom je trenutku, Hamidović iz automobila ispalio jedan hitac prema Hrustiću te se odvezao. Slično je učinio i Pablo na raskrižju Vukovarske i Držićeve u rujnu 2018.

HAMIDOVIĆI BILI NA SUPROTNIM STRANAMA U ZAVADI: Pablo pucao na žrtvu zbog duga za autodijelove, Denis ju branio

‘Što ti imaš protiv mene?’

Sudac Ivan Turudić odmah je ispitao dvojicu svjedoka; napadnutog Hrustića i policajca Marka K. koji je tog dana u vrijeme pucnjave bio u stražarskoj kućici ispred policijske postaje.

“Taj dan sam išao u PP Trnje riješiti kaznu. Ne znam koliko je točno bilo sati, no rekli su mi da referentice nema i da dođem sutra. Spazio sam Porsche čim sam izašao iz postaje. On je stao kod pješačkom prijelaza. Pitao sam ga: ‘Što ti imaš protiv mene?’, na što je on rekao: ‘Dođi’ i opsovao mi majku na romskom te rekao da će me sad ubiti. Nakon toga je izvadio pištolj i zapucao, a ja sam otišao u postaju to prijaviti”, rekao je Hrustić dodavši da mu policajci nisu vjerovali dok nisu pronašli čahuru, a opisao je i da je obišao Porsche sa stražnje strane te da je Hamidović na njega pucao s tri ili četiri metra udaljenosti. “On je išao prema Slavonskoj, a ja sam bio u suprotnoj traci. Pištolj mu je bio u desnoj ruci, koju je naslonio na lijevu nadlakticu i pucao preko lijevog ramena”, objašnjavao je Hrustić.

No, sudac ga je prekinuo pitanjem zašto je Hamidoviću rekao “Što ti imaš protiv mene?”. “Zato što je stajao i gledao u mene, nikog drugog nije bilo, bio sam sam na cesti. Mi smo i rodbina u trećem ili četvrtom koljenu. Nismo bili u sukobu osim što su oni ubili mog bratića Hašima Osmanovića”, odgovorio je Hrustić, referirajući se na ubojstvo koje se 2012. dogodilo u Dubravi.

Potom je izjavio da je Hamidovićev otac zvao njegovog te zatražio da ovaj promijeni iskaz, jer će inače “netko biti ubijen”. U međuvremenu je u zatvoru završio i Hrustićev brat, pa je ovaj, zbog straha da ga ne ubiju, otišao kod javnog bilježnika i potpisao izjavu da ne želi svjedočiti protiv Hamidovića. No, kasnije nije znao pojasniti gdje se nalazio u trenutku pucnjave u odnosu na Porsche.

Uletio policajcu u stražarsku kućicu

Policajac Marko K. je svjedočio nakon napadnutog Hrustića. On je u to vrijeme bio policijski vježbenik, a Hrustić je nakon pucnjave dotrčao do stražarske kućice u kojoj se nalazio.

“Radio sam na osiguranju postaje. Čuo sam pucanj i okrenuo se prema ulici. Vidio sam Hrustića da trči prema meni. Vikao je: ‘Pucao je na mene’. Izašao sam iz kućice i odveo ga šefu smjene”, rekao je policajac te dodao da nije vidio Porsche, niti sami događaj s mjesta na kojem se nalazio.

Ispitan je i balistički vještak, koji je rekao da je udaljenost pištolja s vozačeve strane od točke udara bila 4,5 do pet metara te da je cijev pištolja bila okrenuta prema dolje i lijevo. Nije mogao utvrditi gdje je Hrustić bio u trenutku pucnja, zbog čega će sud provesti rekonstrukciju na licu mjesta kako bi utvrdio je li Hamidović, koji se inače nalazi u zatvoru u Remetincu, pucao u Hrustića ili u pod.