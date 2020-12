DROGIRAN, SA 125 KM/H ZALETIO SE U KOLONU NA NAPLATNIM KUĆICAMA: Na suđenju je plakao; Otkriven i sadržaj poruke koju je poslao poslije sudara

Na upit sutkinje kakav stav zauzima prema optužbi, rekao je da se “smatra apsolutno odgovornim za počinjeno djelo, ali ne po svim točkama optužbe”, no kako ga je sutkinja upozorila da se mora izjasniti smatra li se krivim ili ne, Mlinarić je rekao da se krivim ne smatra

Čitanjem optužnice na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu počele je suđenje Ozrenu Mlinariću, 36-godišnjaku koji je u srpnju prošle godine u srpnju skrivio tešku nesreću na kod naplatnih kućica i Sveta Helena, Svojim je BMW-om, sa 125 km/h, bez kočenja, naletjeo na škodu u kojoj je bio Daniel Dobrenov (39) sa suprugom Anom i sedmogodišnjim sinčićem.

Od siline udarca izbio naplatnu kućicu

Od siline udarca škoda je odbaćena i udarila u betonski zid i naplatnu kućicu. Nakon toga se okrenula oko osi i u padu naletjela na drugu naplatnu kućicu, a na kraju i u stražnji dio Audija mađarskih registracija. Naplatna kućica je odbačena na ulazni trak te je metalnim dijelom udarila u Ford poljskih registracija koji se kretao ulaznim trakom naplatne postaje Sveta Helena u smjeru sjevera. Obitelj je je bila teško ozlijeđena a sin je bio i životno ugrožen.

Kako piše Jutarnji.,dok je u sudnici tužiteljica čitala optužnicu detaljno navodeći sve ozljede koje su zadobili Dobrenovi, Mlinariću su se oči napunile suzama. Na upit sutkinje kakav stav zauzima prema optužbi, rekao je da se “smatra apsolutno odgovornim za počinjeno djelo, ali ne po svim točkama optužbe”, no kako ga je sutkinja upozorila da se mora izjasniti smatra li se krivim ili ne, Mlinarić je rekao da se krivim ne smatra.

Vozio pod utjecajem droge, vraćao se s odvikavanja

Tijekom vožnje, Mlinarić je bio smanjeno ubrojiv jer je bio pod utjecajem amfetamina, GHB-a i diazepama.

“Večer prije popio sam za smirenje Normabel i Fluzepam, a ostalo nisam konzumirao toga dana ni večer prije. Bio sam potpuno priseban, natočio sam gorivo, platio i uopće ne mogu objasniti razlog zbog kojeg je došlo do nesreće. Na kon nesreće do mene je došla žena iz naplatne kućice i pitala me jesam li dobro. Otišao sam do oštećenika i počeo histerizirati. Ove sekunde bih zamijenio mjesta s tim ljudima. Prije same nesreće vraćao sam se s Raba, gdje sam se liječio od ovisnosti, a na liječenje sam otišao svojevoljno” ispričao je u tužiteljstvu Mlinarić, koji je nakon svega obitelji Dobrenov napisao pismo isprike.

Dan nakon nesreće 12. srpnja 2019., pak, dok je po medijima pratio posljedice užasa koji je skrivio jer je objavljena i snimka naleta na kolonu vozila, Mlinarić je prijatelju poslao poruku na WhatsApp: “Jako sam loše. Imao sam saobraćajku jučer na naplatnim kod Zagreba. Neprilagođena brzina i drkao sam po sicu, i sa 100 sam se zaletio u auto na naplatnoj. Za sad su svi živi, al se još jedna osoba bori za život. Ne gine mi zatvor i neka… van sebe sam u šoku.”

‘Apsolutno nesposoban za sigurnu vožnju’

Tužiteljstvo smatra da je Mlinarić vozio brzinom od najmanje 125 km/h na mjestu gdje je trebao već biti zaustavljen. Prethodno je ignorirao četiri prometna znaka ograničenja brzine (od 100, 80, 60 i 50 km/h) i znak obaveznog zaustavljanja.

Vještak psihijatar je u svojem nalazu i mišljenju zaključio da je optuženi bio apsolutno nesposoban za sigurnu vožnju jer je dominantno bio u stanju intoksikacije tekućim ecstasyjem, s oštećenjima procjene opasnosti, percepcije, mentalnog procesuiranja, te da je vjerojatno kratko zaspao za volanom. Iz medicinske se dokumentacije iščitava kako se od 29. svibnja do 5. lipnja liječio u čakovečkoj bolnici od psihotičnog poremećaja i sindroma ovisnosti o psihoaktivnim tvarima te od 5. lipnja do 5. srpnja 2019. u Psihijatrijskoj bolnici Rab.

Svi ti pokušaji liječenja, kako će se otkriti šest dana kasnije, bili su uzaludni.