DRAMATIČNA ISPOVIJEST MAJKE PRETUČENOG MLADIĆA (17), OPISALA ŠTO JE VIDJELA U POLICIJI: ‘Gledala sam kako vezan povraća krv i guši se’

Majka mladića koja tvrdi da ga je policija pretukla, opisala je što je zatekla u policijskoj postaji.

Iz Policijske uprave varaždinske danas su opovrgnuli informacije da je 17-godišnjak, koji je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira, ozlijeđen tijekom policijskog postupanja. Kako smo ranije danas objavili, 17-godišnjak je navodno ozlijeđen u policiji nakon što je prijavio napad na sebe i svoje društvo u jednom varaždinskom kafiću. Lokalni mediji prenose i izjavu njegove majke da je maloljetnik pretučen, da mu je izbijen zub te da ima niz drugih ozljeda, osobito na glavi, te da sumnja da je ozljede zadobio u policijskoj postaji.

Iz varaždinske policije u priopćenju takve prozivke odbacuju te ističu kako su sa 17-godišnjakom obavili obavijesne razgovore vezano uz narušavanje javnog reda i mira u kojima je sudjelovao. “Sve radnje koje je policija poduzimala prema maloljetniku provedene su sukladno važećim propisima i uz nazočnost svih osoba koje zakon uvjetuje kad je u pitanju postupanje prema maloljetnoj osobi”, navode iz policije.





Majka traži da se policajci kazne

Mladićeva majka Renata Dubravec u međuvremenu je dala izjavu i za HRT. Za kamere nacionalne televizije ispričala je da je njezin sin nakon prijave završio u pritvoru te ga je brutalno istukao jedan od policajaca, piše HRT. Majka kaže kako mu je izbijen zub te da ima niz drugih ozljeda, osobito na glavi, a traži od mjerodavnih da se policajci kazne.

“Mene su pozvali, došli su liječnici i rekli da idu otraga, u pritvor”, počinje opis užasa koji je doživjela. “Rekli su mi da i ja idem s njima jer je dijete maloljetno pa da budem prisutna kao majka”, kaže, dodajući da je s njima bilo i još nekoliko djelatnika policije, ali ne i “gospodin, koji je s mojim sinom imao okršaj”. No na ono što je uslijedilo, ništa je nije moglo pripremiti.

‘Pomozite, dijete mi umire’

“Kad su otvorili vrata, zatekla sam strašan prizor. Vidjela sam dijete, vezano u tom pritvoru u toj maloj prostoriji. Iza rešetaka, bio je svezan lisičinama, s rukama na leđima. Moje dijete nije me prepoznalo kad sam došla. Moje dijete se gušilo, povraćalo krv. Povikala sam: ‘Sine, mama je’, a on je samo otresao glavom. Kako si nije mogao pomoći rukama, samo je povraćao krv, po čarapama, hlačama. Gušio se, kao da je imao u nosi puno krvi i nakupina”, užasnuto govori majka. Skočila je do rešetaka i protresla ih.

“Zapomagala sam, dijete mi umire, molim vas, pomozite mi, pomozite doktore”, kaže majka. “Rekli su, ne možemo, vidite da je vaše dijete popilo, pričekajte da se ispovraća, smirite se, sve će biti u redu”, kaže žena.

Mladića čeka i kaznena prijava?

Varaždinska policija ističe da maloljetnik tijekom policijskog postupanja nije ni na koji način ozlijeđen, što potvrđuje i medicinska dokumentacija liječničke ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Varaždinske županije, koja je u dva navrata i pozivana u Policijsku postaju Varaždin. Priznaju da su prema maloljetniku uporabljena sredstva prisile jer je bio alkoholiziran te je vrijeđao i prijetio službenicima.

Također, ističu kako je u tijeku provođenje policijskih izvida zbog utvrđivanja svih okolnosti vezanih uz kaznena djela prijetnje, prisile prema službenoj osobi i drugih kaznenih djela za koje postoji sumnja da su počinjena na štetu policijskih službenika.