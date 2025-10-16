SVE IZGORJELO /

Drama usred noći u Splitu: Vatra progutala pršutoreznicu i skladište butika

Drama usred noći u Splitu: Vatra progutala pršutoreznicu i skladište butika
Foto: Jvp Split

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci JVP Split i DVD Split

16.10.2025.
8:05
danas.hr
Jvp Split
U ulici Stari pazar u Splitu izbio je požar na metalnom kiosku sa suhomesnatim proizvodima odnosno pršutoreznici. 

Požar se proširio i zahvatio montažni objekt, koji je u potpunosti izgorio, kao i međuprostor koji je služio kao skladište butika s raznom robom i obućom, piše Dalmacija danas.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci JVP Split i DVD Split.

Požar je lokaliziran oko 03.30 sati, a mjesto događaja osigurano je do jutarnjih sati, kada će biti proveden očevid radi utvrđivanja uzroka požara i visine materijalne štete.

SplitPožar
