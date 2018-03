DRAMA U SREDIŠTU RIJEKE: Prijetio da će se ubiti, prislonio cijev oružja na glavu, a onda slučajno ranio ženu

Pokrenut je postupak protiv 58-godišnjaka koji je prije nekoliko dana teško ranio 35-godišnjakinju.

Prema informacijama iz Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, ovaj krvavi incident dogodio se još 11. veljače. Naime, tog dana oko 20 sati muškarac i žena bili su u automobilu parkiranom u Ružićevoj ulici u širem središtu grada. Muškarac je navodno prijetio da će si oduzeti život.

Pokazujući koliko je ozbiljan prislonio je cijev revolvera na svoju sljepoočinicu nastavivši govoriti 35-godišnjakinji da će se ubiti. Ona mu je, kako stoji u prijavi, u idućem trenutku povukla ruku želeći ga spriječiti u naumu. No kada je to učinila došlo je do opaljenja.

Ispaljeni metak pogodio je ženu u leđa i nanio joj tešku ozljedu.



Policija je utvrdila da je 58-godišnjak oružje, kojim se pokušao ubiti, posjedovao ilegalno, a prijavom što je protiv njega podnijeta na teret mu je stavljeno kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvom.