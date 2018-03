DRAMA U SPLITSKOM KANALU: Lučka kapetanija spasila britansku i američku jedrilicu nakon havarije

Dvije jedrilice, američka i britanska, spašene su nakon havarije u Splitskom kanalu, izvijestili su u petak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Službenici Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), u suradnji sa službenicima Lučke kapetanije Split, koordinirali su spasilačku akciju u četvrtak navečer od 20,30 sati kad je voditelj 15-metarske jedrilice ‘Janibela’, koja je plovila pod američkom zastavom s tri člana posade, dojavio o havariji pogonskog stroja i nemogućnosti korištenja brodska jedra, dok su plovili Splitskim kanalom iz smjera Šolte prema Splitu.

Budući da su na moru vladali relativno nepovoljni vremenski uvjeti uz južni vjetar od oko 50 km/h i valovito more, angažirana je spasilačka brodica Lučke kapetanije Split, čija je posada u 22,15 sati pronašla havariranu jedrilicu te je, nakon što su utvrdili da nema ozlijeđenih i da jedrilica ne prima more, uzeli u tegalj do Splitske gradske luke, kamo su sigurno pristali pola sata nakon ponoći.

Večer prije, 14. ožujka, MRCC Rijeka koordinirala je još jednu sličnu akciju i to prema posadi havarirane 14,5 metarske jedrilice ‘Caitlin of Lorne’, koja je plovila pod zastavom Ujedinjenog kraljevstva, čija je dvočlana posada u 18,38 sati posredstvom Obalne radio postaje ORP Split radio dojavila havariju pogonskog stroja i nemogućnost daljnje plovidbe.



O tome su odmah obaviješteni službenici Lučke kapetanije Split, no, obzirom da su u tom vremenu na moru vladali povoljni vremenski uvjeti, bez opasnosti za posadu i plovilo, u akciju su angažirani djelatnici tvrtke za obavljanje komercijalnog spašavanja plovila i posada na moru.

Havarirana britanska jedrilica i posada, koja je plovila iz Milne prema Krfu u Grčkoj, uspješno su dotegljeni sa pozicije pronalaska, osam nautičkih milja jugozapadno od Splita, u splitsku ACY marinu, gdje su sigurno vezani u 21,34 sati.