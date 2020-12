Dragan Kovačević, bivši šef Janafa, izašao je iz istražnog zatvora te se obratio medijima

Nakon što je USKOK zatražio puštanje na slobodu bivšeg šefa Janafa, Dragana Kovačevića, to se i dogodilo. On je bio u istražnom zatvoru još od rujna zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Oko 15 sati izašao je iz zatvora u Remetincu i dao kratku izjavu za medije.

“Izdržati ovo nije lako kada znate da niste ništa krivi i spletom okolnosti završite ovdje. Imao sam sve scenarije, ali ne i ovaj. Na sudu ću dokazati nevinost. Neću od sebe praviti žrtvu, ja ću se pravno boriti i dokazivati svoju nevinost u koju sam potpuno uvjeren”, prenosi Kovačevićeve riječi N1. “U Hrvatskoj će vam sve oprostiti osim uspjeha”, dodao je.

‘To nije bio nikakav elitni klub’

Opisao je i famozni klub u Slovenskokj 9. “U tom Klubu nama tko nije bio. To nije klub. To je udruga Slavonska ravnica u kojem su se okupljali ljudi iz Slavonije – donesete bocu vina, čarke… Klub je prostor od 30 kvadrata u koji su ljudi donosili hranu na druženje. Svi su dolazili tamo, vaše kolege, to je bilo za druženje, nikakav elitni klub. To nije bio nikakav elitni klub. Ja ću vas odvesti tamo, nije ni moj klub. To klub Slavonaca. Tko bi nosio novac unutra? Ja sam se bavio biznisom. Izmišljaju stvari. Sve vam je to dio politike, ovo je sustav koji ne vodi ničemu. OK, ako sam ja treba biti žrtva, nemam problema”, poručio je.

Iz bogate slavonske obitelji

Zatražio je od medija da mu daju pravo da se brani. “To su državna tijela, oni imaju pravo tužiti. Ja tu vidim jednu korektnost, ali molim medije da mi daju pravo da se branim. Stavite me u pakao, a vi objavljujete što hoćete”, poručio je.

“Na glavu bih se iz aviona bacio da sam nekome ukrao lipicu. Ja sam uz relativno bogate slavonske obitelji. Mi smo odrasli da smo imali. Nisam odrastao u siromaštvu”, odgovorio je na pitanje je li dao nekome ili primio mito.

Odgovorio je i na pitanje je li bacio mobitel u Savu. “Nikada, nikada. Ja nisam znao. Gledajte, ja sam najnormalnije taj dan radio. To je privatni projekt, i trebao sam ići za to. Kakav mobitel, ja ni primisli nisam imao da ću biti uhićen. Meni je nebo palo. Mogao bih tužiti Janaf. Ali one sve koje sam ja tamo zaposlio, a oni su jedva dočekali da mi daju otkaz. Nemam razočarenja u životu, ja sam menadžer u glavi. Idemo dalje”, rekao je Kovačević.

Milijun eura za zemljište

Milijun eura pronađenih u garaži u Samoboru, po njegovim riječima, pripada poslovnim partnerima s kojima je namjeravao kupiti 250 hektara zemljišta u Slavoniji. “Ja sam trebao ići u Slavoniju i promijeniti devize. To vam je čisti biznis. Da biste kupili takvo zemljište morate od puno ljudi kupiti puno malih parcela po tisuću ili nešto eura”, pojasnio je.

Poručio je i kako je predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom istrage govorio istinu. Na slobodi će se baviti konzaltingom te namjerava osnovati vlastitu kompaniju.