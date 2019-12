DR. JUSUP OPISAO TRENUTAK SMRTI VERONIKE PECOLAJ: ‘Jela je kruh i salamu. Onda je dotrčala. Gušila se, pokazivala na svoj vrat…’

‘Nekako sam se izvukao i pokušavao je podići da joj pomognem, ali je nisam uspio dići u zrak. Trebalo je učiniti Heimlichov zahvat, da je dignem i da ona to izbaci iz sebe. To sam pokušavao, ali nije bilo moguće. Ona nije žvakala, samo je trpala u usta, zato se ovo i dogodilo. Dvaput sa pokušao zahvatom, ali ništa. Nisam joj mogao pomoći’ ispričao je dr. Goran Jusup iz Obrovca

Nakon što je hrvatska javnost proljetos u nevjerici pratila priču o kontroverznom, sada već bivšem liječniku iz Obrovca, dr. Goranu Jusupu i njegovoj, ispostavilo se – lažnoj medicinskoj sestri i partnerici Veroniki Pecolaj, s istom nevjericom primljena i vijest o smrti nesretne Veronike. Ona je u četvrtak pronađena mrtva u stanu dr. Jusupa, a prve informacije govore da je umrla zbog gušenja hranom.

Dr. Jusup ispričao je za 24 sata što se događalo neposredno prije Veronikine smrti.

‘Pokušao sam, ali joj nisam uspio pomoći’

“Otišao sam spavati u sobu. Ona je jela kruh i salamu. Odjedanput je dotrčala u sobu. Pokušala je vikati. Gušila se i pokazivala na vrat. Došla mi je na krevet i onda pala na mene. Pokušao sam je dignuti i spasiti je, ali nisam mogao. Jako sam slab od bolesti”, kazao je dr. Jusup kojeg su novinari susreli na stubištu zgrade gdje se nalazi stan u kojem je preminula Veronika Pecolaj.

Jusup već godinama boluje od multiple skleroze, koja ga je potpuno oslabjela i zbog koje mu je noga oduzeta.

“Nekako sam se izvukao i pokušavao je podići da joj pomognem, ali je nisam uspio dići u zrak. Trebalo je učiniti Heimlichov zahvat, da je dignem i da ona to izbaci iz sebe. To sam pokušavao, ali nije bilo moguće. Ona nije žvakala, samo je trpala u usta, zato se ovo i dogodilo. Pokušao sam sa zahvatom, ništa. Još jednom i ništa, nisam joj mogao pomoći”, pojasnio je.

Potom se, kaže, spustio niz stubište do susjeda i zatražio pomoć. Pozvao je i policiju i Hitnu pomoć, kaže.

Isključena je mogućnost kaznenog djela

Na pitanje novinara kako se osjeća, dr. Jusup odgovara: Užasno!

“Bavim se ni s čim, živim ni od čega. Žali Bože fakulteta i specijalizacije. Vjerovali vi meni ili ne, ja sad nemam novca ni da vam kavu platim”, rekao je novinarima.

Njegov zet, koji je bio s njim u društvu, kaže kako je oko dr. Jusupa uvijek bilo ljudi dok je radio i imao novca. Sada, kaže, nema nikoga.

Inače, stigao je i nalaz obdukcije kojom su splitski patolozi utvrdili da je uzrok smrti Veronike Pecolaj bilo gušenje hranom. Time je isključena mogućnost kaznenog djela.

Policija je, pišu 24 sata, kobne večeri primila dojavu oko 23 sata, a nakon dolaska Hitne pomoći liječnica je iz grla izvadila ostatke hrane i bezuspješno pokušala reanimirati nesretnu ženu. I policija i Hitna pomoć su potvrdili da na tijelu nije bilo tragova nasilja.

Bila je optužena za lažno predstavljanje

Slučaj dr. Jusupa eskalirao je nakon što je medicinska sestra, koja je dotad radila s njim u ordinaciji, otišla u mirovinu. On je tada zaposlio Veroniku Pecolaj kao medicinsku sestru, iako nije bila te struke niti osposobljena za taj posao. K tomu je govorila da je njegova zaručnica. Kada je priča dospjela u medije, dr. Jusupa je ubrzo napustilo oko 900 pacijenata. a HZZO mu je otkazao ugovor.

Prva HZZO-ova kontrola u ordinaciji dr. Jusupa u studenome 2018. godine utvrdila je nepravilnosti te mu naredial da ih ispravi. No, u ponovljenoj kontroli, u siječnju 2019. godine, HZZO je zaključio kako dr. Jusup nije to učinio pa je pokrenut postupak raskida ugovora. Danas Obrovčani imaju samo jednu liječnicu,a druga, zamjenska, dolazi tek povremeno iz susjednog mjesta. Na otvoreni natječaj za radno mjesto liječnika opće prakse javio se tek jedan liječnik, ali on je svoju ponudu ubrzo povukao.

Pokojna Veronika bila je bila optužena za lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakovlja službene osobe. Ponuđena joj je mogućnost odlaska na liječenje, a neko vrijeme je bila zadržana na psihijatrijskom odjelu zadarske Opće bolnice.

