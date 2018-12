DOZNAJEMO TKO JE TIP ODGOVORAN ZA SERIJU PLJAČKI PO ZAGREBU: Svjetski prvak problematične mladosti priznao; ‘Htio sam biti mangup’

Sumnja se da je u dva mjeseca orobio najmanje pet banaka, pošti mjenjačica i trgovina

Kako neslužbeno doznaje Net.hr, 28-godišnji muškarac za kojeg se sumnja da je u Zagrebu počinio niz razbojništva, točnije od rujna do studenoga opljačkao poslovnicu Raiffeisen banke u City Centeru East, dva puta orobio poslovnicu pošte u Avenue Mallu, jednu trgovina i mjenjačnicu je Marko Martinjak, svjetski prvak u boksu bez rukavica.

Serijom pljački su je priskrbio 120 tisuća kuna koje je potrošio na drogu i dugove, priopćila je policija.

Policiji je uhitila muškarca po dojavi u Novom Zagrebu, gdje je najvjerojatnije planirao opljačkati još jednu banku. Nakon legitimacije kod njega su pronašli pištolj marke HS koji je prilikom pljačke Raiffeisen banke oteo zaštitaru.

Kada je prošle godine osvojio titulu svjetskog prvaka u UBBAD-ovom boksu bez rukavica u kruzer kategorij, Martinjak je sam priznao kako je imao problematično djetinjstvo i mladost te kako ga je upravo sport izvukao na pravi put.

Morao raditi kao zaštitar

“Nakon konstantnog upadanja u probleme u školi i sa zakonom, kao maloljetniku mi je bila dodijeljena socijalna radnica. Djetinjstvo sam proveo u Dubravi, a baš od tamo bili najveći mangupi. A ja sam htio biti baš to, mangup”, govorio je prije godinu dana.

“Tijekom sazrijevanja sam bio zaista problematičan i živ. Uvijek sam želio biti u centru pažnje, nažalost na potpuno pogrešan način. Tučama po školi, izvođenjem gluposti” priznao je.

‘Boks me doveo tamo gdje sam danas”

Socijalna radnica ga je stavila pred izbor – ili će trenirati boks, ili će ga smjestiti u dom. Roditelji nisu bili sretni.

“Bilo je dovoljno što se tučem po vani, što će tek biti kada se zaista naučim tući? Opcija je bila ili boks ili Dom (za odgoj djece i mladeži). Prihvatili smo boks i to se pokazalo punim pogotkom. To me dovelo ovdje gdje sam danas.”

No dečko iz Zaprešića koji je odrastao u Dubravi i nakon što je osvojio titulu morao je raditi dodatan posao.

Sve je priznao

Radio je kao zaštitar u zaštitarskoj firmi, no već tada je najavio kako planira odseliti iz Hrvatske sa suprugom i kćeri jer “ovdje kruha i budućnosti za nas mlade nema” rekao je.

Policija je rekla kako je muškarac uhićen priznao sve što mu se stavlja na teret.