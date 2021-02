DOVEZLE SE PRED NJEZINU KUĆU I TRAŽILE DUG OD 2500 EURA; Ona odbila pa joj zaprijetile: ‘Ubit ćemo te’

“Ubit ćemo te!”, jedna od osumnjičenica joj je prijetila

Zbog pokušaja protupravne naplate dvije 43-godišnjakinje su optužene, a optužnicu je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku.

Tereti ih se da su 11. lipnja prošle godine oko 21 sat automobilom došle do kuće oštećenice u okolici Knina, a oštećenica je jednoj od osumnjičenica bila dužna 2500 eura pa su joj htjele naplatiti dug, piše Večernji list.

Zaprijetile joj smrću

“Izađi”, vikale su joj kada su se dovezle pred njezinu kuću.

Iz kuće nije izašla žena, već njezin otac koji ih je zamolio da odu, međutim one su to odbile, a zatim je izašla i oštećenica. One su zatražile da im vrati dug.

“Neću, a vi mi pustite na miru”, odgovorila im je.

“Ubit ćemo te!”, jedna od osumnjičenica joj je prijetila, ali oštećenica je nazvala policiju dok su dvije osumnjičene sjele u auto i otišle.

