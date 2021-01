‘DOVEO ME U TAKVO STANJE…’; Dolijao serijski grebač auta u Sesvetama; Ukupno ih je oštetio oko 200, a razlog je – bizaran

Jedna susjeda svjedočila je i nevjerojatnoj sceni u kojoj je muškarac ogrebao auto ženi koja ga je pitala što je ona njemu napravila da joj je to napravi. Kad su došli policajci, ustao je i lupio ju je. Planirao se riješiti i odvijača kao dokaza, ali mu to nije uspjelo

Konačno je uhićen serijski grebač automobila u Sesvetama. Stanovnici sesvetske Ulice Bartola Kašića danima su ga vrebali. Kako piše 24sata, susjede je doveo do ludila svojom obijesnom potrebom da uništava tuđa vozila.

‘Dane i dane sam proveo na prozoru, s tenisicama i jaknom i čekao ga’

“Taj čovjek me doveo u takvo stanje da sam dane i dane proveo na prozoru, s tenisicama i jaknom, čekao da opet krene u akciju. U utorak sam imao osjećaj da bi mogao proći i vidio sam ga na djelu”, kazao je susjed koji je ulovio grebača automobila na djelu. Jedna susjeda svjedočila je i nevjerojatnoj sceni u kojoj je muškarac ogrebao auto ženi koja ga je pitala što je ona njemu napravila da joj je to napravi. Kad su došli policajci, ustao je i lupio ju je. Planirao se riješiti i odvijača kao dokaza, ali mu to nije uspjelo.

Susjedi spominju da je ukupno oštećeno oko 200-tinjak auta, što stanara u ulici, što njihovih gostiju. Očajni ljudi postavljali su i nadzorne kamere koje su ga navodno snimile. Rekli su kako će sve dati policiji.

Iz PU zagrebačke su za 24sata rekli da slučaj ne mogu previše komentirati, te da je istraga u tijeku.

‘Čovjek je pilot, pa kako je prolazio psihotestove?’

Ljudi su se počeli javljati sa svojim iskustvima, a neki slučajevi stari su i dvije godine, dolaze i iz susjednih ulica te tek trebaju otkriti koliko je bilo žrtava najvjerojatnije serijskoga grebača. Privedenog muškarca s odvijačem su nakon ispitivanja pustili na slobodu. Susjedi su zabrinuti, jer kako kažu, muškarac je pilot pa se pitaju kako je tako frustriran i očito uporan prolazio psihotestove.

Razlog? ‘Nismo mogli prolaziti kolicima’

Supruga serijskog grebača za 24sata pokušala je pojasniti zašto sve to čini.

“Mučili su ga auti na nogostupu jer nismo mogli prolaziti kolicima. Rekla sam mu da ne može on zato uvoditi reda u Sesvetama”, kazala je za 24sata.