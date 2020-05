DORH PONOVNO PRODULJIO ISTRAGU PROTIV TROJE BANKARA: Niti godina dana im nije bila dovoljna da dokažu izvlačenje 5,3 milijuna kuna

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku ponovno je produljilo sad već jednogodišnju istragu protiv troje bankara iz poslovnice Raiffeisen banke u Metkoviću koje sumnjiče za izvlačenje 5,3 milijuna kuna iz trezora

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku po drugi je put produljilo istragu protiv direktora poslovnice Raiffeisen banke u Metkoviću Davora Bačića, voditeljice poslovnice Zrinke Vlahović i djelatnice Antonije Maslać koji su osumnjičeni za izvlačenje 5,3 milijuna kuna iz banke.

Istraga protiv njih zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te zloporabe položaja i ovlasti, započela je 20. svibnja prošle godine, a županijski DORH je već zatražio njeno produljenje do 20. svibnja ove godine, ali niti to nije bilo dovoljno za dovršetak istrage, pa se ona produljuje do 20. studenog, doznaje Dubrovački dnevnik. Osumnjičeni trojac je ispitan prošle godine te im je određen jednomjesečni pritvor, koji je kasnije prekinut, jer su svi svjedoci ispitani zbog čega više nije postojala opasnost od utjecaja na njih.

Oni se sumnjiče da su izrađivali krivotvorene naloge za uplatu kunskog i deviznog novca kojeg su potom uplaćivali na svoje račune, ali i račune članova obitelji. Pronevjeru su planirali između periodičnih vanjskih kontrola trezora, jer je centrali banke bilo sumnjivo da iz poslovnice u Metkoviću nitko nije angažirao zaštitare u pražnjenju trezora. No, otkriveni su zahvaljujući nenajavljenoj internoj kontroli.